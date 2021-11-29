Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняГлавный редактор France Football знает, кто выиграет «Золотой мяч». От этого разговор с ним очень интересен
матч-центр : Хоккей
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 4
Хоккей (11 событий из 20) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Флорида Пантерс - Сиэтл Кракен 1:4 Окончен
02:00 Вегас Голден Найтс - Эдмонтон Ойлерс 2:3 Окончен
02:00 Детройт Ред Уингс - Баффало Сэйбрс 3:2 Окончен
02:00 Лос-Анджелес Кингс - Оттава Сенаторс 4:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Монреаль Канадиенс 3:6 Окончен
03:00 Аризона Койотис - Даллас Старз 2:3 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Коламбус Блу Джекетс 6:3 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Нэшвилл Предаторс 6:2 Окончен
05:00 Калгари Флэймс - Виннипег Джетс 2:4 Окончен
20:00 Каролина Харрикейнс - Вашингтон Кэпиталз 2:4 Окончен
21:00 Миннесота Уайлд - Тампа-Бэй Лайтнинг 4:2 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (5 событий из 7) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Ванкувер Кэнакс 3:2 Окончен
02:00 Чикаго Блэкхокс - Сан-Хосе Шаркс 0:2 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Филадельфия Флайерс 5:2 Окончен
03:00 Анахайм Дакс - Торонто Мейпл Лифс 1:5 Окончен
Хоккей (4 события из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
02:30 Монреаль Канадиенс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
02:30 Виннипег Джетс - Аризона Койотис -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован

Ответ на «Памятку ФХУ для хоккеистов»

Все о лживой реакции на участие хоккеистов в Суперлиге
Хоккей Хоккей в Европе
15:41
Ответ на «Памятку ФХУ для хоккеистов» Аналитика

Публикация на сайте ФХУ с заголовком «Памятка для хоккеистов, которые колеблются, стоит ли им выступать в так называемой «Суперлиге», является очередным подтверждением, что официальный стиль и сущность работы ФХУ – это ложь, политика двойных стандартов, запугивание и искажение фактов.

По порядку.

1. Законные права Федерации хоккея Украины

В соответствии с Законом «О физической культуре и спорте», Федерация хоккея Украины, как национальная ассоциация:

– обеспечивает развитие соответствующего вида спорта;

– представляет вид спорта в соответствующей международной спортивной федерации;

– осуществляет в установленном порядке организацию и проведение официальных международных спортивных соревнований на территории Украины и всеукраинских спортивных соревнований.

Но ни о какой исключительности прав на проведение, в том числе и официальных спортивных соревнований, в Законе речи не идёт.

В соответствии с Уставом ФХУ, Федерация:

- является неприбыльной общественной организацией, созданной для осуществления и защиты прав и свобод, удовлетворения спортивных, социальных, экономических и других интересов её членов, содействия развитию и популяризации хоккея с шайбой в Украине.

- организовывает и проводит на территории Украины среди своих членов всеукраинские спортивные мероприятия, межрегиональные и международные соревнования по хоккею.

Следует отметить, что ни один клуб, а также его хоккеисты не являются членами Федерации.

В соответствии со ст. 38 Закона, профессиональный спорт – это коммерческое направление в спорте, связанное с подготовкой и проведением зрелищных спортивных мероприятий на высоком организационном уровне с целью получения прибыли.

Таким образом, ФХУ, как неприбыльная организация, являясь организатором чемпионата Украины по хоккею с шайбой (по факту соревнования среди профессиональных хоккейных команд), в нарушение своего устава проводит коммерческое мероприятие с участием команд и игроков, не являющихся членами Федерации.

Данный факт также является грубым нарушением со стороны ФХУ Устава Международной федерации хоккея.

В соответствии с Законом и уставом ФХУ, Федерация прежде всего должна обеспечивать развитие таких направлений в спорте, как детский спорт, детско-юношеский спорт, резервный спорт, спорт высших достижений, национальную сборную команду.

 

2. Права и обязанности клубов и игроков

Все клубы и хоккеисты в рамках чемпионата действительно осуществляют свою деятельность в соответствии с заключенными договорами. Клубы – в соответствии с договорами на участие в чемпионате, а игроки – в соответствии с трудовыми контрактами профессионального хоккеиста.

Данными договорами и клубы, и игроки подтвердили, что в период участия в чемпионате Украины их права и обязанности регламентируются законодательством Украины, локальными нормативными актами УХЛ, ИИХФ, ФХУ, клуба и заключенными контрактами.

И клубы, и игроки добросовестно и в полном объеме выполняли свои обязательства:

– в полном соответствии с регламентными документами заявляли игроков на чемпионат и на отдельно взятые матчи

– оформляли международные трансферные карты и оплачивали их;

– выполняли правомерные решения дисциплинарного комитета ФХУ;

– обеспечивали прибытие (делегирование) хоккеистов в расположение национальной сборной команды Украины.

ФХУ сама в своей публикации указывает на обязанность клуба обеспечить прибытие (делегирование) хоккеистов в расположение сборной (что было выполнено), но обвиняет и наказывает клубы за другое, – за необеспечение участия хоккеистов в матчах национальной сборной команды, что не предусмотрено ни договорами, ни Дисциплинарным кодексом.

ФХУ обвиняет клубы и хоккеистов в нарушении регламентных документов, но не указывает ни на одну конкретную норму регламента или Дисциплинарного кодекса, которую бы они нарушили. Использует универсальную и сомнительную ст. 60 Дисциплинарного кодекса, согласно которой ФХУ может наказать кого угодно, как ей угодно и за что угодно, даже если это не предусмотрено документом.

При этом ни одним уставным или регламентным документом ФХУ не предусмотрена обязанность игроков выступать в составе национальной сборной команды, а Дисциплинарный кодекс ФХУ не предусматривает каких-либо наказаний за отказ хоккеиста от выступлений в составе национальной сборной.

Единственным документом, обязывающим игрока выступать за национальную сборную команды Украины является Контракт с работником штатной команды национальных сборных команд Украины. Но игроки «Донбасса» и «Краматорска», оставившие расположение сборной, таких контрактов не имеют.

Тем не менее ФХУ, понимая отсутствие оснований для наказания хоккеистов, всё равно временно (на срок до 2-х месяцев) отстранила их от участия в матчах чемпионата, чем спровоцировала дальнейшую цепочку событий и неправомерных решений дисциплинарного комитета.

Федерация хоккея Украины в свой публикации лжёт, указывая, что клуб мог обжаловать в Апелляционный комитет ФХУ решения дисциплинарного комитета об отстранении игроков и присуждении технических поражений.

В своих решениях об отстранении игроков и присуждении технических поражений дисциплинарный комитет чётко указал, что эти решения не подлежат обжалованию, ссылаясь на ст. 28 Дисциплинарного кодекса. А в соответствии со ст. 29 ДК, Апелляционный комитет не принимает рассмотрение таких жалоб.

Данные решения Дисциплинарный комитет принимал кулуарно, без уведомления о дате и месте рассмотрения дела и без приглашения представителей клубов и хоккеистов, чем грубо нарушает их право на защиту, понимая, что эти решения не подлежат обжалованию.

Согласно ч.2 ст.6 Дисциплинарного кодекса ФХУ, при рассмотрении вопроса, лицо, в отношении которого ведется Дисциплинарное производство Органом спортивного правосудия, имеет право:

1) знакомиться с материалами дисциплинарного производства;

2) давать пояснения;

3) ссылаться на собственные материалы и предоставлять их Органу спортивного правосудия;

4) представить свою аргументацию, подтверждения;

5) требовать предъявления доказательств.

18 ноября 2021 года ХК «Донбасс» предоставил дисциплинарному комитету аргументированные пояснения по дисциплинарному производству и попросил:

- предоставить возможность ознакомления с материалами дисциплинарного производства;

- сообщить, в нарушении каких именно нормам Дисциплинарного кодекса обвиняют клуб и игроков;

- предоставить доказательства, на которых основывается обвинение клуба и игроков;

- предоставить страховые полисы на игроков национальной сборной;

- сообщить каким образом клуб и игроки могут ознакомиться с материалами Дисциплинарного производства.

Однако ответа на эти пояснения и требования клуб не получил, а заседание по этому, и другим делам также прошли кулуарно и без участия сторон.

 

3. Неотвратимые санкции

ФХУ ошибочно понимает суть и правовую природу стандартного контракта профессионального хоккеиста, который заключен между клубом как работодателем и игроком как работником. Контракт является срочным трудовым договором и в период его действия игрок обязан выполнять свои трудовые обязанности спортсмена-профессионала в любых соревнованиях, в которых принимает участие работодатель, а не только в чемпионате Украины.

В соответствии с п. 2.2.4. контракта хоккеист обязан быть готовым выступать во всех матчах, проводимых клубом как в рамках регулярного чемпионата, игр плей-офф, так и в товарищеских, коммерческих матчах, а также в международных играх, турнирах, Чемпионатах после одобрения и по направлению клуба.

В отличие от некоторых клубов, патронируемых ФХУ, где регулярны задержки с выплатами заработной платы, клубы «Донбасс» и «Краматорск» в полном объеме выполняют свои обязательства перед игроками. И оснований для расторжения контрактов по этим основаниям нет. ФХУ снова использует общие фразы без указания конкретных норм и вмешивается в трудовые отношения между хоккеистами и клубами, провоцируя расторжения контрактов.

Кроме того, в соответствии с регламентом чемпионата свободным агентом игрок сможет стать только после расторжения контракта по обоюдному согласию хоккеиста и клуба.

По поводу нелегитимности Суперлиги и её непризнания, со стороны Федерации хоккея Украины снова звучат только общие фразы, без указания конкретных норм.

Любое юридическое или физическое лицо имеет право стать организатором спортивного мероприятия, в частности в области профессионального спорта, и проводить его реализуя предусмотренное законом право на предпринимательскую деятельность.

В соответствии с Законом «О физической культуре и спорте», организатор спортивного мероприятия – это юридическое или физическое лицо, которое инициировало и проводит спортивные мероприятия и осуществляет организационное, финансовое и другое обеспечение подготовки и проведения этих мероприятий.

Какой-либо процедуры легимитизации или признания со стороны национальной федерации спортивного мероприятия, проводимого организатором мероприятия, закон не предусматривает. А устав общественной организации Федерация хоккея Украины распространяется исключительно на членов Федерации.

Рейтинг:
(Голосов: 8)

Теги

ФХУ

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Донбасс», «Краматорск», «Мариуполь» и «Белый Барс» обратились в НОК Украины и Минспорта по поводу деятельности ФХУ
«Донбасс», «Краматорск», «Мариуполь» и «Белый Барс» обратились в НОК Украины и Минспорта по поводу деятельности ФХУ
Хоккей Суперлига
14:30
4
Варламов: «Действия ФХУ влекут за собой административную и уголовную ответственность»
Варламов: «Действия ФХУ влекут за собой административную и уголовную ответственность»
Хоккей Суперлига
28 ноября 16:58
9
Колесников: «Игроки Суперлиги освободятся за две недели до старта чемпионата мира»
Колесников: «Игроки Суперлиги освободятся за две недели до старта чемпионата мира»
Хоккей Сборная Украины
26 ноября 13:22
Директор «Мариуполя»: «ФХУ принимает решения по принципу двойных стандартов»
Директор «Мариуполя»: «ФХУ принимает решения по принципу двойных стандартов»
Хоккей Суперлига
26 ноября 11:22
1
Федерация хоккея Украины назначила еще двоих руководителей региональных подразделений, где нет хоккея
Федерация хоккея Украины назначила еще двоих руководителей региональных подразделений, где нет хоккея
Хоккей Хоккей в Европе
25 ноября 18:15
40
Борис Колесников: «Донбасс» за 10 лет сделал для сборной Украины больше, чем все чиновники ФХУ вместе взятые»
Эксклюзив
Борис Колесников: «Донбасс» за 10 лет сделал для сборной Украины больше, чем все чиновники ФХУ вместе взятые»
Хоккей Хоккей в Европе
25 ноября 14:10
15

Новости: Хоккей

Бирюков: «Я из «Донбасса» уходить не собираюсь. Сигарев – тоже»
Бирюков: «Я из «Донбасса» уходить не собираюсь. Сигарев – тоже»
Суперлига
16:45
Ответ на «Памятку ФХУ для хоккеистов»
Аналитика Ответ на «Памятку ФХУ для хоккеистов»
Хоккей в Европе
15:41
«Донбасс», «Краматорск», «Мариуполь» и «Белый Барс» обратились в НОК Украины и Минспорта по поводу деятельности ФХУ
«Донбасс», «Краматорск», «Мариуполь» и «Белый Барс» обратились в НОК Украины и Минспорта по поводу деятельности ФХУ
Суперлига
14:30
Овечкин повторил впечатляющее достижение легендарных Горди Хоу и Теему Селянне
Овечкин повторил впечатляющее достижение легендарных Горди Хоу и Теему Селянне
НХЛ
07:53
«Торонто» разгромило «Анахайм», а «Тампа» не устояла в матче с «Миннесотой»
«Торонто» разгромило «Анахайм», а «Тампа» не устояла в матче с «Миннесотой»
НХЛ
07:35
Микульчик: «Вначале немного не шло»
Микульчик: «Вначале немного не шло»
Суперлига
28 ноября 22:48
Витер о поражении от «Донбасса»: «Паники никакой нет. На то они и есть спарринги»
Витер о поражении от «Донбасса»: «Паники никакой нет. На то они и есть спарринги»
Суперлига
28 ноября 22:34
«Сочи» забросил 8 шайб в ворота «Адмирала», ЦСКА нанес рижскому «Динамо» пятое поражение кряду
«Сочи» забросил 8 шайб в ворота «Адмирала», ЦСКА нанес рижскому «Динамо» пятое поражение кряду
КХЛ
28 ноября 22:11
«Донбасс» вырвал драматическую победу у «Мариуполя» за 10 секунд до конца матча
«Донбасс» вырвал драматическую победу у «Мариуполя» за 10 секунд до конца матча
Суперлига
28 ноября 21:29
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
9
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 07:39
18
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 17:54
1
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 09:02
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 19:38
9
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
24 ноября 14:39
8
Все новости