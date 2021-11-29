Ответ на «Памятку ФХУ для хоккеистов»

Все о лживой реакции на участие хоккеистов в Суперлиге

Аналитика

Публикация на сайте ФХУ с заголовком «Памятка для хоккеистов, которые колеблются, стоит ли им выступать в так называемой «Суперлиге», является очередным подтверждением, что официальный стиль и сущность работы ФХУ – это ложь, политика двойных стандартов, запугивание и искажение фактов.

По порядку.

1. Законные права Федерации хоккея Украины

В соответствии с Законом «О физической культуре и спорте», Федерация хоккея Украины, как национальная ассоциация:

– обеспечивает развитие соответствующего вида спорта;

– представляет вид спорта в соответствующей международной спортивной федерации;

– осуществляет в установленном порядке организацию и проведение официальных международных спортивных соревнований на территории Украины и всеукраинских спортивных соревнований.

Но ни о какой исключительности прав на проведение, в том числе и официальных спортивных соревнований, в Законе речи не идёт.

В соответствии с Уставом ФХУ, Федерация:

- является неприбыльной общественной организацией, созданной для осуществления и защиты прав и свобод, удовлетворения спортивных, социальных, экономических и других интересов её членов , содействия развитию и популяризации хоккея с шайбой в Украине.

- организовывает и проводит на территории Украины среди своих членов всеукраинские спортивные мероприятия, межрегиональные и международные соревнования по хоккею.

Следует отметить, что ни один клуб, а также его хоккеисты не являются членами Федерации.

В соответствии со ст. 38 Закона, профессиональный спорт – это коммерческое направление в спорте, связанное с подготовкой и проведением зрелищных спортивных мероприятий на высоком организационном уровне с целью получения прибыли.

Таким образом, ФХУ, как неприбыльная организация, являясь организатором чемпионата Украины по хоккею с шайбой (по факту соревнования среди профессиональных хоккейных команд), в нарушение своего устава проводит коммерческое мероприятие с участием команд и игроков, не являющихся членами Федерации.

Данный факт также является грубым нарушением со стороны ФХУ Устава Международной федерации хоккея.

В соответствии с Законом и уставом ФХУ, Федерация прежде всего должна обеспечивать развитие таких направлений в спорте, как детский спорт, детско-юношеский спорт, резервный спорт, спорт высших достижений, национальную сборную команду.

2. Права и обязанности клубов и игроков

Все клубы и хоккеисты в рамках чемпионата действительно осуществляют свою деятельность в соответствии с заключенными договорами. Клубы – в соответствии с договорами на участие в чемпионате, а игроки – в соответствии с трудовыми контрактами профессионального хоккеиста.

Данными договорами и клубы, и игроки подтвердили, что в период участия в чемпионате Украины их права и обязанности регламентируются законодательством Украины, локальными нормативными актами УХЛ, ИИХФ, ФХУ, клуба и заключенными контрактами.

И клубы, и игроки добросовестно и в полном объеме выполняли свои обязательства:

– в полном соответствии с регламентными документами заявляли игроков на чемпионат и на отдельно взятые матчи

– оформляли международные трансферные карты и оплачивали их;

– выполняли правомерные решения дисциплинарного комитета ФХУ;

– обеспечивали прибытие (делегирование) хоккеистов в расположение национальной сборной команды Украины.

ФХУ сама в своей публикации указывает на обязанность клуба обеспечить прибытие (делегирование) хоккеистов в расположение сборной (что было выполнено), но обвиняет и наказывает клубы за другое, – за необеспечение участия хоккеистов в матчах национальной сборной команды, что не предусмотрено ни договорами, ни Дисциплинарным кодексом.

ФХУ обвиняет клубы и хоккеистов в нарушении регламентных документов, но не указывает ни на одну конкретную норму регламента или Дисциплинарного кодекса, которую бы они нарушили. Использует универсальную и сомнительную ст. 60 Дисциплинарного кодекса, согласно которой ФХУ может наказать кого угодно, как ей угодно и за что угодно, даже если это не предусмотрено документом.

При этом ни одним уставным или регламентным документом ФХУ не предусмотрена обязанность игроков выступать в составе национальной сборной команды, а Дисциплинарный кодекс ФХУ не предусматривает каких-либо наказаний за отказ хоккеиста от выступлений в составе национальной сборной.

Единственным документом, обязывающим игрока выступать за национальную сборную команды Украины является Контракт с работником штатной команды национальных сборных команд Украины. Но игроки «Донбасса» и «Краматорска», оставившие расположение сборной, таких контрактов не имеют.

Тем не менее ФХУ, понимая отсутствие оснований для наказания хоккеистов, всё равно временно (на срок до 2-х месяцев) отстранила их от участия в матчах чемпионата, чем спровоцировала дальнейшую цепочку событий и неправомерных решений дисциплинарного комитета.

Федерация хоккея Украины в свой публикации лжёт, указывая, что клуб мог обжаловать в Апелляционный комитет ФХУ решения дисциплинарного комитета об отстранении игроков и присуждении технических поражений.

В своих решениях об отстранении игроков и присуждении технических поражений дисциплинарный комитет чётко указал, что эти решения не подлежат обжалованию, ссылаясь на ст. 28 Дисциплинарного кодекса. А в соответствии со ст. 29 ДК, Апелляционный комитет не принимает рассмотрение таких жалоб.

Данные решения Дисциплинарный комитет принимал кулуарно, без уведомления о дате и месте рассмотрения дела и без приглашения представителей клубов и хоккеистов, чем грубо нарушает их право на защиту, понимая, что эти решения не подлежат обжалованию.

Согласно ч.2 ст.6 Дисциплинарного кодекса ФХУ, при рассмотрении вопроса, лицо, в отношении которого ведется Дисциплинарное производство Органом спортивного правосудия, имеет право:

1) знакомиться с материалами дисциплинарного производства;

2) давать пояснения;

3) ссылаться на собственные материалы и предоставлять их Органу спортивного правосудия;

4) представить свою аргументацию, подтверждения;

5) требовать предъявления доказательств.

18 ноября 2021 года ХК «Донбасс» предоставил дисциплинарному комитету аргументированные пояснения по дисциплинарному производству и попросил:

- предоставить возможность ознакомления с материалами дисциплинарного производства;

- сообщить, в нарушении каких именно нормам Дисциплинарного кодекса обвиняют клуб и игроков;

- предоставить доказательства, на которых основывается обвинение клуба и игроков;

- предоставить страховые полисы на игроков национальной сборной;

- сообщить каким образом клуб и игроки могут ознакомиться с материалами Дисциплинарного производства.

Однако ответа на эти пояснения и требования клуб не получил, а заседание по этому, и другим делам также прошли кулуарно и без участия сторон.

3. Неотвратимые санкции

ФХУ ошибочно понимает суть и правовую природу стандартного контракта профессионального хоккеиста, который заключен между клубом как работодателем и игроком как работником. Контракт является срочным трудовым договором и в период его действия игрок обязан выполнять свои трудовые обязанности спортсмена-профессионала в любых соревнованиях, в которых принимает участие работодатель, а не только в чемпионате Украины.

В соответствии с п. 2.2.4. контракта хоккеист обязан быть готовым выступать во всех матчах, проводимых клубом как в рамках регулярного чемпионата, игр плей-офф, так и в товарищеских, коммерческих матчах, а также в международных играх, турнирах, Чемпионатах после одобрения и по направлению клуба.

В отличие от некоторых клубов, патронируемых ФХУ, где регулярны задержки с выплатами заработной платы, клубы «Донбасс» и «Краматорск» в полном объеме выполняют свои обязательства перед игроками. И оснований для расторжения контрактов по этим основаниям нет. ФХУ снова использует общие фразы без указания конкретных норм и вмешивается в трудовые отношения между хоккеистами и клубами, провоцируя расторжения контрактов.

Кроме того, в соответствии с регламентом чемпионата свободным агентом игрок сможет стать только после расторжения контракта по обоюдному согласию хоккеиста и клуба.

По поводу нелегитимности Суперлиги и её непризнания, со стороны Федерации хоккея Украины снова звучат только общие фразы, без указания конкретных норм.

Любое юридическое или физическое лицо имеет право стать организатором спортивного мероприятия, в частности в области профессионального спорта, и проводить его реализуя предусмотренное законом право на предпринимательскую деятельность.

В соответствии с Законом «О физической культуре и спорте», организатор спортивного мероприятия – это юридическое или физическое лицо, которое инициировало и проводит спортивные мероприятия и осуществляет организационное, финансовое и другое обеспечение подготовки и проведения этих мероприятий.

Какой-либо процедуры легимитизации или признания со стороны национальной федерации спортивного мероприятия, проводимого организатором мероприятия, закон не предусматривает. А устав общественной организации Федерация хоккея Украины распространяется исключительно на членов Федерации.