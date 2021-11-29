Овечкин повторил впечатляющее достижение легендарных Горди Хоу и Теему Селянне

Россиянин в последнем матче «Вашингтона» отметился заброшенной шайбой





Александр Овечкин / Фото: Вашингтон

В матче против «Каролины» капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заработал свое 22 очко в ноябре.



На счету 36-летнего ветерана 10 голов и 12 ассистов за 14 матчей в ноябре.

Ранее в НХЛ только Горди Хоу в 1965-м году и Теему Селянне в 2006-м забивали не менее 10 голов и делали не менее 10 ассистов за один календарный месяц в возрасте 36 лет и старше.

Напомним, что заброшенная шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Каролину».