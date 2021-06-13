«Пантеры» – победитель женского турнира «Кубок Азовского моря»

Харьковчанки в финальном матче обыграли «Днепровских Белок»

Победительницы турнира / Фото: УХЛ

Сегодня, 13 июня, на Mariupol Ice Center в рамках первого в истории Украинской хоккейной ассоциации турнира по хоккею среди женщин «Кубок Азовского моря» «Пантеры» обыграли «Днепровских Белок» и заняли первое место.

Даже несмотря на то, что матч команды начали осторожно, преимущество все же было на стороне харьковской команды. «Пантеры» за первые 15 минут встречи 4 раза отличились в воротах «Днепровских Белок» – дубль на свой счет записала Анна Лесь, еще по шайбе в свой актив добавили Диана Ковтун и Дарина Рожок.

Не сбавили результативных оборотов харьковчанки и во втором периоде - «Пантеры» смогли еще 3 раза отличиться в воротах днепровских противниц, сделав отличный задел на победу. В третьей пятнадцатиминутке харьковский клуб только довел счет до уверенных 10:0 , забросив «Днепровским Белкам» 3 еще раза.



Таким образом, «Пантеры» заняли первое место на Кубке Азовского моря, а «Днепровские Белки» получили серебряный комплект медалей.



«Пантеры» – «Днепровские Белки» 10:0 (4:0, 3:0, 3:0)



Шайбы:



1:0 Лесь (Слащева), 03:20;



2:0 Лесь (), 08:45 ГМ;



3:0 Ковтун (Лесь), 12:46;



4:0 Рожок (Вансович), 13:28;



5:0 Иевлева, 16:23;



6:0 Рожок, 17:22;



7:0 Иевлева (Лесь), 26:25;



8:0 Слащева (Рожок), 39:47;



9:0 Измайлова, 40:11;



10:0 Ковтун (Иевлева), 44:02.



«Пантеры»: Ткаченко (Аббасова); Макаренко-Шпаркий, Гутор-Рожок; Лесь-Ковтун-Слащева, Козуб-Измайлова-Вансович, Иевлева.

«Днепровские Белки»: Гаркуша (Гербей); Лубенец - Евтехова, Ратушная - Милевская; Бойко - Ценовая - Будко; Попутняк - Борисенко - Крицкая.