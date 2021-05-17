«Эдмонтон» уступил «Ванкуверу»
Результативный матч «Калгари» и «Ванкувера» завершилась победой «Флеймс» в овертайме
Результат и обзор матча регулярного чемпионата НХЛ
Фото: twitter.com/nhlflames
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» – «Калгари» 5:6 ОТ (0:1, 1:4, 4:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Ливо (), 09:30
0:2 Лучич (Стоун, Ливо), 25:48
0:3 Ткачак (Годро, Линдхольм), 27:17
0:4 Манжипан (Баклунд, Дюбе), 28:05
1:4 Хэмоник (Хьюз), 33:21
1:5 Манжипан (Баклунд, Маккей), 34:03
2:5 Граовац (Хьюз, Миллер), 42:30
3:5 Босер (Хьюз), 47:47 ГБ
4:5 Миллер (Веси), 51:28 ГМ
5:5 Босер ( Миллер, Эдлер), 57:58
5:6 Линдхольм (Вялимяки), 63:24
Вратари: Холтби – Маркстрем.
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