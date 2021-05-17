Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Результативный матч «Калгари» и «Ванкувера» завершилась победой «Флеймс» в овертайме

Результат и обзор матча регулярного чемпионата НХЛ
Хоккей НХЛ
17 мая 08:57
Результативный матч «Калгари» и «Ванкувера» завершилась победой «Флеймс» в овертайме
Фото: twitter.com/nhlflames

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» – «Калгари» 5:6 ОТ (0:1, 1:4, 4:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 Ливо (), 09:30

0:2 Лучич (Стоун, Ливо), 25:48

0:3 Ткачак (Годро, Линдхольм), 27:17

0:4 Манжипан (Баклунд, Дюбе), 28:05

1:4 Хэмоник (Хьюз), 33:21

1:5 Манжипан (Баклунд, Маккей), 34:03

2:5 Граовац (Хьюз, Миллер), 42:30

3:5 Босер (Хьюз), 47:47 ГБ

4:5 Миллер (Веси), 51:28 ГМ

5:5 Босер ( Миллер, Эдлер), 57:58

5:6 Линдхольм (Вялимяки), 63:24

Вратари: Холтби – Маркстрем.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Калгари Флэймс Ванкувер Кэнакс Результаты (НХЛ)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Эдмонтон» уступил «Ванкуверу»
«Эдмонтон» уступил «Ванкуверу»
Хоккей НХЛ
16 мая 07:50

Новости: Хоккей

Константин Буценко: «УХЛ проводит соревнования уже пятый сезон. Видно, что игроки растут»
Эксклюзив Константин Буценко: «УХЛ проводит соревнования уже пятый сезон. Видно, что игроки растут»
УХЛ
18 мая 19:03
Президент Латвийской федерации хоккея – об организации ЧМ-2021: «Думаю, мы очень хорошо справились»
Президент Латвийской федерации хоккея – об организации ЧМ-2021: «Думаю, мы очень хорошо справились»
Чемпионат мира
18 мая 18:20
Сборная Украины крупно уступила Австрии в третьем матче на турнире в Любляне
Сборная Украины крупно уступила Австрии в третьем матче на турнире в Любляне
Сборная Украины
18 мая 16:30
Турнир в Словении. Австрия – Украина. Видео трансляция
Турнир в Словении. Австрия – Украина. Видео трансляция
Сборная Украины
18 мая 15:01
КХЛ может увеличить количество участников
КХЛ может увеличить количество участников
КХЛ
18 мая 14:36
Овечкину осталось 7 очков, чтобы войти в топ-40 самых результативных игроков плей-офф НХЛ
Овечкину осталось 7 очков, чтобы войти в топ-40 самых результативных игроков плей-офф НХЛ
НХЛ
18 мая 08:32
Кубок Стэнли. «Бостон» сравнял счет в серии с «Вашингтоном», «Каролина» обыграла «Нэшвилл»
Кубок Стэнли. «Бостон» сравнял счет в серии с «Вашингтоном», «Каролина» обыграла «Нэшвилл»
НХЛ
18 мая 08:15
Плей-офф УХЛ смотрели болельщики из 23 стран мира
Плей-офф УХЛ смотрели болельщики из 23 стран мира
УХЛ
18 мая 07:22
Темнокожий игрок фарм-клуба «Вегаса» «избил» клюшкой соперника
Темнокожий игрок фарм-клуба «Вегаса» «избил» клюшкой соперника
Хоккей в мире
17 мая 23:18
Все новости

Популярные новости

Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 08:55
7
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 10:57
7
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Тема дня
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Бокс Профессиональный бокс
16 мая 13:46
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 12:35
1
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
1
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:21
Все новости

Анонсы

АПЛ. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Видео трансляция
WEB
АПЛ. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Видео трансляция
20:00
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Онлайн трансляция
20:00
Финал Кубка Италии. «Аталанта» – «Ювентус». Онлайн трансляция
TV
Финал Кубка Италии. «Аталанта» – «Ювентус». Онлайн трансляция
21:00
Большой вечер бокса Champion Boxing Promotion в Киеве. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Большой вечер бокса Champion Boxing Promotion в Киеве. Видео трансляция на XSPORT
21:40
Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» – «Вест Хэм». Видео трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» – «Вест Хэм». Видео трансляция
22:15
Кубок Франции. Финал. «Монако» – ПСЖ. Онлайн трансляция
WEB
Кубок Франции. Финал. «Монако» – ПСЖ. Онлайн трансляция
22:15
Чемпионат Англии. «Бернли» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Бернли» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
22:15
Чемпионат Германии. «Боруссия» Д – «Байер». Онлайн трансляция
TV
Чемпионат Германии. «Боруссия» Д – «Байер». Онлайн трансляция
22 мая 16:30
Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Хосе Рамирес – Джош Тейлор. Онлайн трансляция
WEB
Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Хосе Рамирес – Джош Тейлор. Онлайн трансляция
23 мая 05:00
Украина – Бахрейн. Видео трансляция
WEB
Украина – Бахрейн. Видео трансляция
23 мая 15:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00