«Рейнджерс» убрали Панарина из состава и платежной ведомости. Пахнет жаренным

Тема дня Артемий Панарин / Photo by Bruce Bennett/Getty Images

Две недели назад весь хоккейный мир сколыхнуло заявление бывшего тренера чеховского «Витязя» Андрея Назарова о событиях почти десятилетней давности.

Скандальный специалист сообщил, что главная звезда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который тогда выступал за «Витязь», 11 декабря 2011 года Панарин в рижской гостинице «Рэдиссон» после проигранного командой местному «Динамо» матча гулял в баре и избил 18-летнюю девушку, а после откупился от полиции за 40 тысяч евро.

Это заявление сразу выполнило эффект взорвавшейся бомбы. Панарин ушел в отпуск, но НХЛ и «Рейнджерс» его поддержали, списав все на преследования российского нападающего за его политическую позицию.

Андрей Назаров / Фото - sportbox.ru

Многие хоккеисты также поддержали Панарина, а Михаил Анисин, который был с Артемием в тот вечер в баре, подтвердил, что конфликт с девушкой был, но хоккеист ее только «оттолкнул». Еще один одноклубник нападающего по «Витязю» Даниил Марков завил, что не будет комментировать «всякую блювотину».

Попытки представителей СМИ найти девушку в Риге также не увенчалась успехом. Какжется, что тема затихает.

Однако «Рейнджерс» не спешит возвращать нападающего в состав, хотя точка в этом деле уже давно напрашивается. На данный момент Панарин пропустил уже восемь матчей регулярного чемпионата.

Однако накануне дело получило неожиданный поворот. Вместо того, чтобы делать шаги по возвращению Панарина в состав, «Рейнджерс» в матче против «Питтсбурга» впервые за все время не включили нападающего в список запасных, а позже его фамилия пропала из платежной ведомости клуба. Судя по всему, сценарий развивается не по плану, но его концовка близка.

Вот что написал об этом российский журналист Павел Лысенков.

«Рейнджерс» его вывели из состава. И на сайте CapFriendly.com Артемия нет в платежной ведомости нью-йоркского клуба. Панарин убран из нью-йоркской команды, и это произошло вчера. Пахнет жареным. Там, внутри, между Панариным и «Рейнджерс», есть какая-то большая проблема, которая вряд ли связана с интервью Назарова. И очень скоро это может выйти наружу. Лично я жду официальные заявления».

Артемий Панарин / Photo by Bruce Bennett/Getty Images

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн никак не объяснил ситуацию после игры против «Питтсбурга», хотя до конца и неизвестно, насколько он посвящен в суть дела.

«Мы постоянно с ним разговариваем. Сейчас его здесь нет, но, может быть, завтра все изменится. Завтра мы будем знать больше».

«Рейнджерс» обещали провести собственное расследование дела и, возможно, они выявили какие-то новые факты, возможно, найдены подтверждения слов Назарова. Профсоюз игроков НХЛ точно будет на стороне Артемия, но вот касательно его будущего в лиге есть вопросы.

Сейчас остается только гадать, однако то, что карьера одного из самых талантливых хоккеистов современности под угрозой – действительно правда. И еще обиднее от того, что эта угроза совсем даже не косвенна к хоккею.