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«Салават Юлаев» устроил разгром «Сочи», выиграв второй очный матч в сезоне
В КХЛ был сыгран лишь один поединок
«Салават Юлаев» – ХК «Сочи» / Фото - hcsalavat.ru«Салават Юлаев» на домашней арене разгромил «Сочи» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:0.
«Салават» выиграл вторую встречу за два дня. Сочинцы уступили во втором поединке из последних трех.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» – ХК «Сочи» 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
1:0 Кулемин (Санников, Антипин), 03:21
2:0 Тихонов (Бирюков), 13:14
3:0 Пименов (Тихонов, Хафизуллин), 26:43
4:0 Маннинен (Гранлунд, Ларсен), 44:00
5:0 Панин (Хартикайнен, Ларсен), 59:56, ПВ
Вратари: Метсола - Хелльберг