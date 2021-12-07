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«Салават Юлаев» устроил разгром «Сочи», выиграв второй очный матч в сезоне

В КХЛ был сыгран лишь один поединок



Хоккей КХЛ
19:29
«Салават Юлаев» устроил разгром «Сочи», выиграв второй очный матч в сезоне
«Салават Юлаев» – ХК «Сочи» / Фото - hcsalavat.ru
«Салават Юлаев» на домашней арене разгромил «Сочи» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:0.
 
«Салават» выиграл вторую встречу за два дня. Сочинцы уступили во втором поединке из последних трех.
КХЛ. Регулярный чемпионат
 
«Салават Юлаев» – ХК «Сочи» 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

1:0 Кулемин (Санников, Антипин), 03:21

2:0 Тихонов (Бирюков), 13:14

3:0 Пименов (Тихонов, Хафизуллин), 26:43

4:0 Маннинен (Гранлунд, Ларсен), 44:00

5:0 Панин (Хартикайнен, Ларсен), 59:56, ПВ

Вратари: Метсола - Хелльберг 

Владимир Кириченко
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