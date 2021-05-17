Сборная Украины U-18 начала тренировочный сбор в Броварах

В состав команды вызваны 28 хоккеистов





Александр Бобкин / Фото: ФХУ

В броварском «Терминале» сборная Украины U-18 начала вторые в 2021 году учебно-тренировочные сборы.



На этот раз сборы пройдут не только игроки внутреннего чемпионата, но и легионеры. По состоянию на 17 мая в Броварах собрали 25 хоккеистов, еще трое прибудут 18-го: Савва Сердюк, Тимур Терчиев и Иван Кородюк.

Также среди вратарей вместо Макара Ганина прибыл Егор Жуков.

Вратари: Андрей Малыхин (HAKI U17, Финляндия), Савва Сердюк (Atlanta Fire 16U AA, США), Егор Жуков (St. Andrews College, Канада).

Защитникики: Иван Кородюк (Atlanta Fire 16U AA, США), Валерий Раскин, Владимир Папуна (все – «Донбасс»), Алексей Дахновский, Артем Козловский (все – HAKI U17, Финляндия), Иван Шамардин, Сергей Никулин (все – СДЮСШОР), Тимур Терчиев (Boston Hockey Academy 16U AAA, США), Никита Коневич («Сокол»), Дмитрий Шевчук («Белый Барс»).

Нападающие: Михаил Данилов (Phoenix Jr. Coyotes 16U AAA, США), Александр Яйлов, Арсен Олейник, Александр Ханенко, Платон Мельниченко (все – «Донбасс»), Михаил Лихтенштейн, Артем Кондрашов, Артур Кондрашов, Данила Набойченко (все – HAKI U17, Финляндия), Игорь Николаевич, Михаил Ковальчук (все – СДЮСШОР), Егор Суслик (Väsby IK J18, Швеция), Всеволод Куровский, Владислав Куровский (все – HK 32 Liptovsky Mikulas U20, Словакия), Игнат Пазий («Сокол»).

Напомним, ранее свой тренировочный сбор в Броварах начала сборная U20, которой также руководит Александр Бобкин.