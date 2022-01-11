Сергей Люльчук: «Вся проблема в том, что в Украине никто с вратарями не занимается»

Украинский голкипер завершил карьеру в 27 лет, чтобы помогать приходить в хоккей другим

Сергей Люльчук / Фото - facebook.com/fhu.com.ua

Пять дней работы подряд, с 11 утра до 8 вечера, в новогодние праздники и еще во время каникул. Чего не сделаешь для осуществления своей мечты играть на самом высоком уровне. В Киеве прошел тренировочный лагерь школы голкиперов Goalie Craft, собравший десятки юношей под крышей ледовой арены АТЭК. Ребята из Киева, Одессы, Луцка, Винницы, Днепра, Харькова, Краматорска и Дружковки проходили комплексный апргрейд своих навыков под наблюдением основателя школы Сергея Люльчука.

«Мы, получается, комбинируем отдыхи, паузы какие-то. У нас не так, что мы дали два льда подряд, потом нагрузили их, нет. Мы один лед отработали час, потом есть время немного отдохнуть, перекусить, у нас там для этого специально подготовлены бананы, фрукты, и после этого у них ОФП. Мы чередуем через день ОФП разное, восстановительное, вчера был стретчинг, восстановляющее, делали такие упражнения, которые помогали быстрее восстановить мышцы к следующим нагрузкам. Сегодня будет силовая выносливость, больше работа скоростно-силовая. Дальше поиграем, еще одно занятие, развивающие игры, более координационные игры, которые заставляют думать вратаря. То есть они проходят в веселом настроении. Когда вратарям интересно, они не замечают усталости».

Фото - instagram.com/ls_goalie_development Фото - instagram.com/ls_goalie_development

Тренировки записываются на видео и затем разбираются. По вечерам ребята работают со спортивными психологами, у которых есть опыт работы с юниорскими сборными элитного дивизиона. Каждый участник кемпа имеет стилизованный мерч, в который входит часть одежды как для занятий на льду, так и для тренировок на земле. В двух словах – подход современный. Все эти удобства позволяют сконцентрироваться на главном – работе над собой.

«Мы стараемся развивать их в такие короткие сборы, стараемся познакомить вратарей с этими навыками и умениями и рассказываем, что должно быть у них всегда, что они должны иметь в своем наборе, чтобы быть элитными вратарями, действительно высокого уровня. Допустим, я, когда в Швеции играл, там ни для кого в удивление и ни для кого «вау», что их вратари попадают на драфт НХЛ. Для нас же это как с космоса спустился господь бог и даровал нам этот огонь. Там как бы это все вполне нормально. И мы пытаемся привить вратарям, что нужно просто стремиться попадать поэтапно в какие-то страны, в какие-то лиги выше, и все реально. Нужно просто выполнять то, что мы просим, знания эти нарабатывать технически, ну и, конечно, небольшая доля везения, и все получится».

Фото - instagram.com/ls_goalie_development

Когда дело касается полевых игроков, скауты НХЛ, в первую очередь, смотрят на катание хоккеиста. А когда прицел делается на голкипера, здесь целый комплекс навыков, которые должны понравиться селекционерам клуба.



«Это уже комплекс качеств, комплекс умений, технических навыков. Нельзя только выделить одно что-то. Это правильное позиционирование, бокс-контроль, правильная техника катания, это правильна ловля, знания, которые помогают быть раньше соперника, чтобы выбрать для себя лучшую позицию, работа на пятаке с игроком, закрывающим тебя при трафике, это все стойки, отработка. Это очень много, и когда у вратаря есть комплекс всех этих навыков в каком-то соотношении процентном, они у него есть все, просто может проценты разные – это видно, что вратарь подготовлен и у него есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы, но в принципе он комплексно развит. Другая сторона – это когда есть вратарь, который имеет какой-то набор качеств, но не имеет каких-то качеств, которые обязаны быть у вратаря. Это техника, это психологическая подготовка, это атлетизм, это все, что связано с растяжкой, какие-то тактические навыки. Это все комплекс элементов, которые должны быть у каждого вратаря. Если каких-то нет, то это, в принципе, сразу видно, и это плохо».

В общем, поиграв в Америке, Швеции, России, поработав уже в качестве тренера голкиперов за рубежом, Сергей Люлючук понял, какая главная проблема вратарей в Украине.

«Вся проблема в том, что никто с вратарями не занимается. У нас очень мало тренеров вратарей, а квалифицированных тренеров вратарей вообще практически нет. В этом вся проблема. То есть кто-то что-то знает, кто-то еще из советских времен там что-то взял себе, а хоккей же двигается вперед, все развиваются. Посмотрите сейчас, как играют в НХЛ и как играли хотя бы даже 10 лет назад. Никакие не 20, не 30, я уже не говорю еще дальше. Все развиваются, а мы стоим на месте. Никто не работает с тренерами специализированно, а даже если работают, то особо даже не знают, что делать. В этом большая проблема. На каком-то этапе, допустим, вратарь доходит до какого-то своего пика и не может дальше развиваться, потому что нет либо знаний, либо места, где ему развиваться, у нас нет нормального перехода от юношеского к молодежному, от молодежного к взрослому хоккею, и на этом этапе начинают ребята деградировать. Потому что если ты не развиваешься, ты стоишь на месте, а стоять на месте ты долго не будешь, ты начинаешь деградировать».

В тренерский штаб Goalie Craft, который состоит из девяти тренеров, входит и уроженка Беларуси Юлия Аббасова. Она уже давно в Украине, ведь из-за отсутствия женского чемпионата в своей стране, играет за «Харьковских Пантер» у нас. Но сейчас Юлия сделала паузу в карьере.

«Летом была на сборах, у меня серьезная травма колена и поэтому играть сейчас проблематично. Пока идет восстановление, решила, что хочется отдавать то, что сама уже выучила и поэтому вот, частично сейчас в тренерство вхожу. Я лично сама ездила на кемпы и считаю, что это очень полезная выжимка знаний, которая позволяет детям быстро аккумулировать информацию и использовать ее для каких-то бустов, именно в процессе тренировочном».

Юлия Аббасова Юлия Аббасова / Фото -

Но если Юлия Аббасова может вернуться на лед как голкипер, то Сергей Люльчук уже окончательно сказал себе – достаточно. Ему пришлось завершить карьеру в 27 лет из-за обстоятельств, захвативших наш мир почти два года назад.

«Так получилось, что из-за короны, в Швеции, где я играл последний сезон, остановили чемпионат. Они его начали, там пару игр сыграли и свернули из-за короны. В Америку было не попасть, как и в этом году. Мы с братом планировали попробовать уехать в американские низшие лиги, но третья-четвертая лига были закрыты для европейцев, нам сказали, что просто не разрешают на государственном уровне, из-за короны. И все как бы. В Украине вариантов не было, да и особо желания не было играть в Украине. Очень тяжело, очень. Тем более, что когда ты видишь, что еще можешь, ты еще в 27 лет набираешь, есть уже опыт, есть уже хороший опыт и при этом еще ты физически хорош, ты много чего можешь, умеешь. У тебя такой баланс, для вратаря идеальный возраст, можно сказать. Баланс этих качеств позволяет играть на хорошем уровне, но, видимо, не всему суждено быть».

Сергей Люльчук вместе с братом Александром / Фото - facebook.com/profile.php?id=100002034438182 Сергей Люльчук вместе с братом Александром / ФОто - facebook.com/profile.php?id=100002034438182

Амбиции его школы голкиперов Goalie Craft серьезны. Сергей Люльчук дает мастер-классы не только в Украине, но и за рубежом и говорит, что это только начало. Его проекту всего один год.

«Я ездил сейчас проводил мастер-класс в Швейцарию и Швецию, вернулся прямо оттуда сразу сюда в лагерь. Я как бы стараюсь развивать этот проект и там, есть запросы и хотят, приглашают родители, приглашают тренеры, чтобы мы поработали. Работал сейчас в Швеции в клубе, в котором я играл, и проводил там вратарский лагерь для местных детей в округе. В Швейцарии больше родители были, которые хотели, чтобы мы поработали. Они смотрят за страницами, за тем, что мы постим, показываем. Они любят комфорт, и у них арены намного комфортнее любых арен в Украине. Им удобнее, комфортнее приглашать к себе, чем приезжать к нам».

PC_mid_roll_banner