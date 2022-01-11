Сергей Люльчук: «Вся проблема в том, что в Украине никто с вратарями не занимается»
Пять дней работы подряд, с 11 утра до 8 вечера, в новогодние праздники и еще во время каникул. Чего не сделаешь для осуществления своей мечты играть на самом высоком уровне. В Киеве прошел тренировочный лагерь школы голкиперов Goalie Craft, собравший десятки юношей под крышей ледовой арены АТЭК. Ребята из Киева, Одессы, Луцка, Винницы, Днепра, Харькова, Краматорска и Дружковки проходили комплексный апргрейд своих навыков под наблюдением основателя школы Сергея Люльчука.
«Мы, получается, комбинируем отдыхи, паузы какие-то. У нас не так, что мы дали два льда подряд, потом нагрузили их, нет. Мы один лед отработали час, потом есть время немного отдохнуть, перекусить, у нас там для этого специально подготовлены бананы, фрукты, и после этого у них ОФП. Мы чередуем через день ОФП разное, восстановительное, вчера был стретчинг, восстановляющее, делали такие упражнения, которые помогали быстрее восстановить мышцы к следующим нагрузкам. Сегодня будет силовая выносливость, больше работа скоростно-силовая. Дальше поиграем, еще одно занятие, развивающие игры, более координационные игры, которые заставляют думать вратаря. То есть они проходят в веселом настроении. Когда вратарям интересно, они не замечают усталости».
Тренировки записываются на видео и затем разбираются. По вечерам ребята работают со спортивными психологами, у которых есть опыт работы с юниорскими сборными элитного дивизиона. Каждый участник кемпа имеет стилизованный мерч, в который входит часть одежды как для занятий на льду, так и для тренировок на земле. В двух словах – подход современный. Все эти удобства позволяют сконцентрироваться на главном – работе над собой.
«Мы стараемся развивать их в такие короткие сборы, стараемся познакомить вратарей с этими навыками и умениями и рассказываем, что должно быть у них всегда, что они должны иметь в своем наборе, чтобы быть элитными вратарями, действительно высокого уровня. Допустим, я, когда в Швеции играл, там ни для кого в удивление и ни для кого «вау», что их вратари попадают на драфт НХЛ. Для нас же это как с космоса спустился господь бог и даровал нам этот огонь. Там как бы это все вполне нормально. И мы пытаемся привить вратарям, что нужно просто стремиться попадать поэтапно в какие-то страны, в какие-то лиги выше, и все реально. Нужно просто выполнять то, что мы просим, знания эти нарабатывать технически, ну и, конечно, небольшая доля везения, и все получится».
Когда дело касается полевых игроков, скауты НХЛ, в первую очередь, смотрят на катание хоккеиста. А когда прицел делается на голкипера, здесь целый комплекс навыков, которые должны понравиться селекционерам клуба.
«Это уже комплекс качеств, комплекс умений, технических навыков. Нельзя только выделить одно что-то. Это правильное позиционирование, бокс-контроль, правильная техника катания, это правильна ловля, знания, которые помогают быть раньше соперника, чтобы выбрать для себя лучшую позицию, работа на пятаке с игроком, закрывающим тебя при трафике, это все стойки, отработка. Это очень много, и когда у вратаря есть комплекс всех этих навыков в каком-то соотношении процентном, они у него есть все, просто может проценты разные – это видно, что вратарь подготовлен и у него есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы, но в принципе он комплексно развит.
Другая сторона – это когда есть вратарь, который имеет какой-то набор качеств, но не имеет каких-то качеств, которые обязаны быть у вратаря. Это техника, это психологическая подготовка, это атлетизм, это все, что связано с растяжкой, какие-то тактические навыки. Это все комплекс элементов, которые должны быть у каждого вратаря. Если каких-то нет, то это, в принципе, сразу видно, и это плохо».
В общем, поиграв в Америке, Швеции, России, поработав уже в качестве тренера голкиперов за рубежом, Сергей Люлючук понял, какая главная проблема вратарей в Украине.
«Вся проблема в том, что никто с вратарями не занимается. У нас очень мало тренеров вратарей, а квалифицированных тренеров вратарей вообще практически нет. В этом вся проблема. То есть кто-то что-то знает, кто-то еще из советских времен там что-то взял себе, а хоккей же двигается вперед, все развиваются. Посмотрите сейчас, как играют в НХЛ и как играли хотя бы даже 10 лет назад. Никакие не 20, не 30, я уже не говорю еще дальше. Все развиваются, а мы стоим на месте. Никто не работает с тренерами специализированно, а даже если работают, то особо даже не знают, что делать. В этом большая проблема. На каком-то этапе, допустим, вратарь доходит до какого-то своего пика и не может дальше развиваться, потому что нет либо знаний, либо места, где ему развиваться, у нас нет нормального перехода от юношеского к молодежному, от молодежного к взрослому хоккею, и на этом этапе начинают ребята деградировать. Потому что если ты не развиваешься, ты стоишь на месте, а стоять на месте ты долго не будешь, ты начинаешь деградировать».
В тренерский штаб Goalie Craft, который состоит из девяти тренеров, входит и уроженка Беларуси Юлия Аббасова. Она уже давно в Украине, ведь из-за отсутствия женского чемпионата в своей стране, играет за «Харьковских Пантер» у нас. Но сейчас Юлия сделала паузу в карьере.
«Летом была на сборах, у меня серьезная травма колена и поэтому играть сейчас проблематично. Пока идет восстановление, решила, что хочется отдавать то, что сама уже выучила и поэтому вот, частично сейчас в тренерство вхожу.
Я лично сама ездила на кемпы и считаю, что это очень полезная выжимка знаний, которая позволяет детям быстро аккумулировать информацию и использовать ее для каких-то бустов, именно в процессе тренировочном».
Но если Юлия Аббасова может вернуться на лед как голкипер, то Сергей Люльчук уже окончательно сказал себе – достаточно. Ему пришлось завершить карьеру в 27 лет из-за обстоятельств, захвативших наш мир почти два года назад.
«Так получилось, что из-за короны, в Швеции, где я играл последний сезон, остановили чемпионат. Они его начали, там пару игр сыграли и свернули из-за короны. В Америку было не попасть, как и в этом году. Мы с братом планировали попробовать уехать в американские низшие лиги, но третья-четвертая лига были закрыты для европейцев, нам сказали, что просто не разрешают на государственном уровне, из-за короны. И все как бы. В Украине вариантов не было, да и особо желания не было играть в Украине.
Очень тяжело, очень. Тем более, что когда ты видишь, что еще можешь, ты еще в 27 лет набираешь, есть уже опыт, есть уже хороший опыт и при этом еще ты физически хорош, ты много чего можешь, умеешь. У тебя такой баланс, для вратаря идеальный возраст, можно сказать. Баланс этих качеств позволяет играть на хорошем уровне, но, видимо, не всему суждено быть».
Амбиции его школы голкиперов Goalie Craft серьезны. Сергей Люльчук дает мастер-классы не только в Украине, но и за рубежом и говорит, что это только начало. Его проекту всего один год.
«Я ездил сейчас проводил мастер-класс в Швейцарию и Швецию, вернулся прямо оттуда сразу сюда в лагерь. Я как бы стараюсь развивать этот проект и там, есть запросы и хотят, приглашают родители, приглашают тренеры, чтобы мы поработали. Работал сейчас в Швеции в клубе, в котором я играл, и проводил там вратарский лагерь для местных детей в округе. В Швейцарии больше родители были, которые хотели, чтобы мы поработали. Они смотрят за страницами, за тем, что мы постим, показываем. Они любят комфорт, и у них арены намного комфортнее любых арен в Украине. Им удобнее, комфортнее приглашать к себе, чем приезжать к нам».
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