СК «Сокол» одержал сухую победу над «Белым Барсом»

Киевский клуб закрепился на втором месте в турнирной таблице

Фото: пресс-служба Суперлиги

СК «Сокол» обыграл «Белый Барс» в матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Счет под занавес первого периода открыл Виктор Шахворостов, который отличился в большинстве. Во второй двадцатиминутке команды шайб не забрасывали. В заключительном периоде СК «Сокол» укрепил преимущество, оформив еще два гола. Они на счету Тиграна Манукяна и Дмитрия Марченкова.

Таким образом, СК «Сокол» закрепился на втором месте в турнирной таблице. «Белый Барс» с двумя победами в сезоне идет пятым.

Турнирная таблица Суперлиги

Следующий матч СК «Сокол» проведет 19 января против «Краматорска». «Белый Барс» в тот же день встретится с «Мариуполем».

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Белый Барс» – СК «Сокол» 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

0:1 Шахворостов (Костицын, Иванов, больш.), 18:57;

0:2 Манукян (Моксунен), 46:16;

0:3 Марченков (Беляков), 50:56