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СКА в Риге переиграл местное «Динамо»

Хозяева проиграли 4-й матч подряд
Хоккей КХЛ
22:50
СКА в Риге переиграл местное «Динамо»
Фото: КХЛ

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» Рига - СКА - 4:5 ШБ (1:1, 1:3, 2:0, 0:0, 0:1)

Шайбы забросили:

1:0 Радил (Гормли), 11:30

1:1 Зыков (Робинсон, Галимов), 13:12

1:2 Морозов (Цицюра, Гусев), 23:56

1:3 Марченко (Вей), 29:03

1:4 Кемппайнен (Марченко), 39:45

2:4 Мейя (Карьялайнен), 39:56

3:4 Цибульскис (Дарзиньш, Радил), 42:45, ГБ

4:4 Скарлетт (Шинкарук, Пуарье), 50:59

4:5 Кузьменко, 65:00, ШБ

Вратари: Маттссон - Аскаров (Самонов)

Рене Тер Велде
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Динамо Рига (хоккей)

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