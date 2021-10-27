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СКА в Риге переиграл местное «Динамо»
Хозяева проиграли 4-й матч подряд
Фото: КХЛ
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» Рига - СКА - 4:5 ШБ (1:1, 1:3, 2:0, 0:0, 0:1)
Шайбы забросили:
1:0 Радил (Гормли), 11:30
1:1 Зыков (Робинсон, Галимов), 13:12
1:2 Морозов (Цицюра, Гусев), 23:56
1:3 Марченко (Вей), 29:03
1:4 Кемппайнен (Марченко), 39:45
2:4 Мейя (Карьялайнен), 39:56
3:4 Цибульскис (Дарзиньш, Радил), 42:45, ГБ
4:4 Скарлетт (Шинкарук, Пуарье), 50:59
4:5 Кузьменко, 65:00, ШБ
Вратари: Маттссон - Аскаров (Самонов)
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