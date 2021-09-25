«Сокол» одержал волевую победу над «Краматорском»

Киевляне сравняли счет, забросив шайбу в меньшинстве

Фото: УХЛ

В Киеве состоялся заключительный матч 3-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором «Сокол» принимал «Краматорск».

Нули на табло продержались до 31-й минуты матча, когда форвард гостей Ярослав Сергиевский удачно сыграл на добивании и отправил шайбу в незащищенный угол ворот. Однако еще до перерыва киевляне, будучи в меньшинстве, сравняли счет – Александр Павленко выскочил один на один с голкипером «Краматорска» и переиграл его.

На 53-й минуте Антон Елисеенко вывел киевлян вперед. Пытаясь отыграться, под занавес основного времени наставник «Краматорска» Олег Тимченко выпустил шестого полевого игрока, однако голом отметился «Сокол» – Антон Рубан отправил шайбу в пустые ворота и установил итоговый счет матча.

УХЛ. Регулярный чемпионат:

«Сокол» – «Краматорск» 3:1 (0:0; 1:1; 2:0)

0:1 Сергиевский (Столяренко, Градович), 30:19.

1:1 Павленко (Смирнов - меньш.), 35:16.

2:1 Елисеенко (Тихомиров, Павленко - больш.), 52:29.

3:1 Рубан (Павленко, Тихомиров), 59:42.

«Сокол»: Оганджанян (Кубрицкий); Мажуга - Летов, Сушков - Рыбалко, Сысак - Алексеев, Логач - ; Елисеенко - Тихомиров - Михнов, Рубан - Смирнов - Павленко, Давыдов - Симчук - Нименко, Гончаренко - Панченко - Коржилецкий.

«Краматорск»: Трус (Кучер); Мальцев - Ваулин, Бабрусев - Таран (А), Афанасьев - Сирченко, - ; Гриценко - Ковалев - Жвачкин (А), Градович - Сергиевский - Столяренко (А), Геворкян - Калинычев - Суховольский, Говорушко - Середницкий - Кобыльник.