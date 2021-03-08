«Сокол» победил «Ледяных Волков» и продолжает борьбу за второе место

Фото: УХЛ

УХЛ. Регулярный чемпионат

«Сокол» – «Ледяные Волки» 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Шайбы:

0:1 Анкудинов (Сурин, Жигалов), 03:46 ГБ;

1:1 Андрейкив (Гончаренко, Симчук), 07:11;

2:1 Гильманов (Андрейкив, Нименко), 15:44;

2:2 Дорофеев (Орлов), 21:42 ГБ;

3:2 Симчук (Коржилецкий, Голубич), 41:09;

4:2 Курбатов, 56:04 ГМ.

Вратари: Кубрицкий – Стельмах

Обзор матча

В Киеве в рамках регулярного чемпионата УХЛ «Сокол» обыграл «Ледяных Волков» со счетом 4:2.

Первый период матча оказался очень активным на события. В начале матча Анкудинов вывел «Ледяных Волков» вперед после полученного большинства. Спустя три минуты Андрейкив сравнял счет, а к концу двадцатиминутки Гильманов забросил вторую шайбу «Сокола».

В начале второго периода «Ледяные Волки» сравняли счет после броска Дорофеева. Пропустив шайбу, игроки «Сокола» снова ускорились и имели хорошие моменты для взятия ворот, но реализовать их не смогли.

Третий период начался того, что Симчук красивым броском с острого угла вывел «Сокол» вперед. А в концовке Курбатов похоронил шансы «Волков» на победу в матче – 4:2.

Отметим, что победа сохранила шансы «Сокола» на второе место в турнирной таблице, где пока находится «Кременчуг» с преимуществом в 2 очка. «Волки» еще сохраняют математические шансы на плей-офф.