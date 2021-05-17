«Сокол» продлил контракт с молодым форвардом

Гончаренко продолжит выступать в Киеве





Денис Гончаренко / Фото: УХЛ

Киевский «Сокол» на три года продлил контракт с 18-летним форвардом Денисом Гончаренко. Об этом сообщила пресс-служба УХЛ.



В сезоне 2020/21 гг. в составе «Сокола» Гончаренко сыграл в 43 матчах, набрав 11 (5+6) очков при показателе полезности +8. Отметим, что это был первый сезон Гончаренко на профессиональном уровне.

До «Сокола» Гончаренко играл за юниорский состав херсонского «Днепра», где выигрывал бронзовые и серебряные медали юниорского первенства.

Напомним, ранее «Сокол» продлил контракт с 18-летним вратарем Дмитрием Кубрицким.