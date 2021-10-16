«Сокол» продлил победную серию, обыграв «Краматорск»

Киевляне с отрывом занимают первое место в турнирной таблице

Фото: УХЛ

«Сокол» обыграл «Краматорск» в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.

В первом периоде команды активно поочередно атаковали друг друга и «Соколу» удалось прошить ворота Виталия Труса в меньшинстве – шайбу забросил Антон Елисеенко. Но «Краматорск» быстро отыгрался в большинстве – гол оформил Илья Бабрусев. При равном счете команды старались забросить нужную шайбу «в раздевалку» - достичь цели удалось нападающему «Сокола». Михаил Симчук удачно отработал на пятаке и вывел киевлян вперед.

Оторваться в счете киевляне смогли во втором периоде – сначала отличился Егор Кузьменко, а затем преимущество команды Олега Шафаренко увеличил Ярослав Панченко. «Краматорск» сменил голкипера в надежде отыграть пропущенные шайбы и Глеб Мальцев смог сократить отставание до 2:4.

В третьей двадцатиминутке обе команды вели упорную борьбу, создавали моменты, но не довели их до реализации. Как итог – победа «Сокола», который увеличил победную серию до девяти матчей.

«Краматорск» же уступил впервые за четыре встречи и рискует упустить третье место в турнирной таблице по итогам тура.

УХЛ. Регулярный чемпионат:

«Сокол» – «Краматорск» 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

1:0 – 06:58 Елисеенко (Мажуга, Летов),

1:1 – 07:46 Бабрусев (Столяренко),

2:1 – 17:20 Симчук (Панченко, Мажуга),

3:1 – Кузьменко (Рубан, Рыбалко),

4:1 – 26:03 Панченко (Хайруллов, Коржилецкий),

4:2 – 35:38 Мальцев (Жвачкин, Сергиевский)

«Сокол»: Оганджанян (Кубрицкий); Мажуга - Летов, Хайруллов - Рыбалко, Сысак - Алексеев, Логач - ; Рубан - Кузьменко - Михнов, Елисеенко - Васильев - Павленко, Андрущенко - Смирнов - Нименко, Коржилецкий - Симчук - Панченко.

«Краматорск»: Трус (Кучер); Таран (А) - Бабрусев, Мальцев - Алексюк, Афанасьев - Ваулин, - ; Столяренко (К) - Ковалев - Градович, Гриценко - Сергиевский - Жвачкин (А), Геворкян - Калинычев - Середницкий, Говорушко - Сирченко - Кобыльник.

Турнирная таблица: