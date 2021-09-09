«Сокол» уверенно обыграл «Белый Барс» на Kremenchuk Open Cup-2021

Киевляне доказали свой более высокий статус





Фото: УХЛ

В Кременчуге на арене «Айсберг» в первом матче Kremenchuk Open Cup-2021 киевский «Сокол» уверенно обыграл «Белый Барс» из Белой Церкви со счетом 7:2.

«Белый Барс» начал матч активнее и уже на второй минуте свой момент реализовал возобновивший карьеру капитан Владисав Куцевич. «Соколу» быстро удалось сравнять счет после броска находящегося на просмотре Даниила Тихомирова. Однако равным счет был недолго, поскольку Владислав Брага снова вывел вперед номинальных гостей.

Во втором периоде «Сокол» быстро возобновил паритет после результативного броска Виктора Андрущенко, а за 13 секунд до последнего большого перерыва Алексей Платонов вывел киевлян вперед.

В третьем периоде «Сокол» уже было не остановить, и команда Олега Шафаренко забросила четыре безответные шайбы в ворота «Белого Барса».

Kremenchuk Open Cup-2021

«Сокол» – «Балый Барс» 7:2 (1:2, 2:0, 4:0)

Шайбы:

0:1 Куцевич, 2:01

1:1 Тихомиров, 03:48

1:2 Брага, 12:03

2:2 Андрущенко, 21:42

3:2 Платонов, 39:47

4:2 Тихомиров, 41:24

5:2 Гончаренко, 53:10

6:2 Елисеенко, 54:53 ГБ

7:2 Платонов, 56:39 ГБ

Вратари: Оганджанян (Кубрицкий) – Сулима (Полгородник)