Кубок Азовского моря. «Мариуполь» – «Донбасс». Видео трансляция
Суперлига представила награды Кубка Азовского моря
Турнир завершится 5 декабря
Фото: пресс-служба Суперлиги
Хоккейная Суперлига Украины представила награды Кубка Азовского моря, который с 3 по 5 декабря проходит в Мариуполе.
Помимо главного кубка, отдельные награды получат лучшие игроки по итогам турнира: лучший вратарь, защитник и нападающий, а также самый результативный хоккеист.
Напомним, в Кубке Азовского моря принимают участие «Белый Барс», «Донбасс», «Краматорск» и «Мариуполь». Матчи турнира в прямом эфире транслирует XSPORT.
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