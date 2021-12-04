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02:00 Оттава Сенаторс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
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02:30 Каролина Харрикейнс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
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Суперлига представила награды Кубка Азовского моря

Турнир завершится 5 декабря
Хоккей Суперлига
13:24
Суперлига представила награды Кубка Азовского моря
Фото: пресс-служба Суперлиги

Хоккейная Суперлига Украины представила награды Кубка Азовского моря, который с 3 по 5 декабря проходит в Мариуполе.

Помимо главного кубка, отдельные награды получат лучшие игроки по итогам турнира: лучший вратарь, защитник и нападающий, а также самый результативный хоккеист.

Напомним, в Кубке Азовского моря принимают участие «Белый Барс», «Донбасс», «Краматорск» и «Мариуполь». Матчи турнира в прямом эфире транслирует XSPORT.

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Теги

Белый Барс Донбасс ХК Мариуполь ХК Краматорск

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