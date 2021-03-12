«Тампа» проиграла «Детройту», «Питтсбург» одолел «Баффало»
«Бостон» забросил 4 шайбы в ворота «Рейнджерс»
«Детройт» — «Тампа-Бэй» — 6:4 (3:2, 2:0, 1:2)
Шайбы забросили:
1:0 Стечер (Ганье, Задина) 08:31
1:1 Сергачев (Палат, Чирелли) 10:55
2:1 Ларкин (Гронек, Манта) 12:12
2:2 Стэмкос (Киллорн, Палат) 13:55 ГБ
3:2 Манта 14:54
4:2 Гленденинг (Расмуссен, Задина) 20:37
5:2 Фаббри (Меррилл) 24:50
5:3 Пойнт 55:51
5:4 Палат (Пойнт, Стэмкос) 57:05
6:4 Наместников (Манта, Гронек) 59:40 ПВ
Вратари: Бернье — Макиленни (56:02 — 57:05, 58:25 — 59:40)
«Каролина» — «Нэшвилл» — 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
Шайбы забросили:
1:0 Гики (Бин, Нидеррайтер) 09:06 ГБ
2:0 Макгинн (Фёгеле) 11:11
3:0 Хэмилтон (Свечников, Фаст) 11:27
4:0 Гики (Бин, Песке) 28:50 ГБ
5:0 Нечас (Свечников, Хэмилтон) 44:38 ГБ
5:1 Казинс (Экхольм) 55:28
Вратари: Раймер — Ринне (Каскисуо, 44:38)
«Филадельфия» — «Вашингтон» — 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)
Шайбы забросили:
0:1 Овечкин 08:37
1:1 Конечны (Хейз, Гостисбер) 11:14 ГБ
1:2 Шири (Спронг) 13:10
1:3 Карлсон (Врана, Кузнецов) 26:58
1:4 Дауд (Хара, Хэтэуэй) 37:33
2:4 Проворов (Кутюрье, Густафссон) 41:43
3:4 Лотон (Хейз, Конечны) 50:45
3:5 Дауд (Самсонов) 59:32 ПВ
Вратари: Эллиотт (58:17 — 59:32) — Самсонов
«Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 5:3 (2:0, 2:0, 1:3)
Шайбы забросили:
1:0 Мартин (Мейфилд, Ледди) 03:15
2:0 Пелеч (Пулок, Ли) 09:54
3:0 Добсон 34:05
4:0 Бейли (Сизикас) 37:13
4:1 Куокканен (Суббэн, Зейджак) 43:23
4:2 Мальцев (Ватанен, Маклауд) 44:03
5:2 Нельсон (Пулок) 44:44
5:3 Хьюз (Юнссон, Братт) 55:52
Вратари: Сорокин — Блэквуд (59:41)
«Баффало» — «Питтсбург» — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Шайбы забросили:
0:1 Малкин (Капанен) 06:27
1:1 Томпсон (Окпосо, Икин) 06:54
1:2 Танев (Блюгерс) 23:24
2:2 Олофссон (Шихан, Стаал) 28:46
2:3 Гюнцель (Кросби, Малкин) 31:36 ГБ
2:4 Анджелло 42:43
2:5 Раст (Джерри) 58:45 ПВ
Вратари: Юханссон (57:19 — 58:45) — Джерри
«Бостон» — «Рейнджерс» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Шайбы забросили:
1:0 Пастрняк (Маршан, Бержерон) 04:14
2:0 Бержерон (Маршан) 17:34 ГМ
3:0 Крейчи (Грызлик, Маршан) 23:31 ГБ
4:0 Дебраск (Крейчи) 24:52
Вратари: Галак — Георгиев (Кинкейд, 24:52)
«Калгари» – «Монреаль» – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
1:0 Ливо (Беннетт, Райан) – 21
2:0Ливо (Беннетт, Райан) – 33
2:1 Перри (Уэбер) – 50
Вратари: Маркстрем – Аллен
«Даллас» – «Чикаго» – 2:4 (0:1, 0:3, 2:0)
0:1 Кубалик (Кемпф, Хагель) – 5
0:2 Седерберг (Кэйн, Боквист) – 22
0:3 Кит ()– 34
0:4 Дебринкат (Боквист, Кэйн) – 36
1:4 Хинтц (Кольяно, Олексяк) – 49
2:4 Клингберг (Эттинджер) – 52
Вратари: Худобин, Эттинджер – Ланкинен
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