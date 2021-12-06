«Торонто» разгромило «Анахайм», а «Тампа» не устояла в матче с «Миннесотой»
«Тампа» устроила разгром «Филадельфии», «Чикаго» в серии буллитов переиграл «Айлендерс»
«Сан-Хосе» в настоящем триллере сложил оружие перед «Коламбусом»
«Филадельфия» – «Тампа–Бэй» / Фото - dailyunion.comНХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» – «Сан–Хосе» 6:4 (1:1, 2:2, 3:1)
1:0 Буквист (Дэнфорт) – 16:16
1:1 Бонино (Нието, Коглиано) – 19:57
1:2 Карлссон (Барабанов) – 20:21
2:2 Курали (Пик, Тексье) – 20:53
2:3 Бернс (Нието, Майер) – 28:44
3:3 Силлинджер – 37:49
4:3 Рословик (Доми, Пик) – 41:57
5:3 Буквист (Карлссон, Ворачек) – 45:34
5:4 Хертл (Дален, Майер) – 50:11
6:4 Тексье (Нюквист, Робинсон) – 58:53
Вратари: Мерзликин – Хилл
«Филадельфия» – «Тампа–Бэй» 1:7 (0:2, 0:3, 1:2)
0:1 Макдона (Стэмкос, Жозеф) – 08:24
0:2 Перри (Макдона, Бельмар) – 09:24
0:3 Рэддиш (Хедман, Колтон) – 22:56
0:4 Катчук (Колтон, Хедман) – 26:47
0:5 Жозеф – 28:34 ГМ
0:6 Марун (Перри, Хедман) – 45:29
1:6 Аткинсон (Жиру, Йэндл) – 47:04 ГБ
1:7 Перри (Макдона, Колтон) – 54:15 ГБ
Вратари: Харт (Джонс) – Эллиотт
«Айлендерс» – «Чикаго» 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0)
0:1 Хагель (Дебринкат, Джонс) – 06:49 ГБ
1:1 Пажо (Ахо, Барзал) – 28:03 ГБ
1:2 Строум (Дебринкат, Густафссон) – 45:59
2:2 Добсон (Барзал, Ли) – 59:56
2:3 Кейн – 65:00 Б
Вратари: Сорокин – Флери
«Эдмонтон» – «Лос–Анджелес» 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
0:1 Купари (Мур) – 02:01
0:2 Кемпе (Браун, Даути) – 21:42
1:2 Нерс (Ньюджент–Хопкинс, Хаймэн) – 30:04 ГМ
1:3 Кемпе (Калиев, Даути) – 54:38 ГБ
1:4 Даути (Копитар, Арвидссон) – 56:02 ГБ
1:5 Мур (Андерссон, Дарзи) – 56:56 ГБ
Вратари: Коскинен – Куик
«Вегас» – «Калгари» 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)
1:0 Пачиоретти (Стивенсон, Стоун) – 17:06
2:0 Руа (Теодор, Смит) – 41:49
2:1 Линдхольм (Андерссон) – 49:19
3:1 Дадонов (Руа, Янмарк) – 50:45
3:2 Мэнджапани (Годро, Ткачук) – 57:19
Вратари: Ленер – Маркстрем
«Виннипег» – «Торонто» 6:3 (1:1, 4:2, 1:0)
1:0 Дюбуа (Уилер, Шайфли) – 04:05 ГБ
1:1 Бантинг (Энгвалл, Ричи) – 16:08 ГБ
2:1 Копп (Пионк, Шмидт) – 21:51
3:1 Свечников (Тонинато, Харкинс) – 24:54
4:1 Коннор (Дюбуа, Уилер) – 27:38 ГБ
5:1 Элерс (Копп, Шмидт) – 30:45
5:2 Мэттьюз (Таварес, Нюландер) – 34:20 ГБ
5:3 Каше (Сандин, Холл) – 35:46
6:3 Шайфли (Коннор, Пионк) – 48:14 ГБ
Вратари: Хеллебак – Уолл
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