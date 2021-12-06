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02:00 Нэшвилл Предаторс - Монреаль Канадиенс 4:3 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Колорадо Эвеланш 5:5 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Коламбус Блу Джекетс 3:1 Окончен
02:30 Каролина Харрикейнс - Баффало Сэйбрс 6:2 Окончен
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03:00 Виннипег Джетс - Торонто Мейпл Лифс 6:3 Окончен
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02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Анахайм Дакс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Аризона Койотис -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован

«Тампа» устроила разгром «Филадельфии», «Чикаго» в серии буллитов переиграл «Айлендерс»

«Сан-Хосе» в настоящем триллере сложил оружие перед «Коламбусом»
Хоккей НХЛ
08:59
«Тампа» устроила разгром «Филадельфии», «Чикаго» в серии буллитов переиграл «Айлендерс»
«Филадельфия» – «Тампа–Бэй» / Фото - dailyunion.com
НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» – «Сан–Хосе» 6:4 (1:1, 2:2, 3:1)

1:0 Буквист (Дэнфорт) – 16:16

1:1 Бонино (Нието, Коглиано) – 19:57

1:2 Карлссон (Барабанов) – 20:21

2:2 Курали (Пик, Тексье) – 20:53

2:3 Бернс (Нието, Майер) – 28:44

3:3 Силлинджер – 37:49

4:3 Рословик (Доми, Пик) – 41:57

5:3 Буквист (Карлссон, Ворачек) – 45:34

5:4 Хертл (Дален, Майер) – 50:11

6:4 Тексье (Нюквист, Робинсон) – 58:53

Вратари: Мерзликин – Хилл


«Филадельфия» – «Тампа–Бэй» 1:7 (0:2, 0:3, 1:2)

0:1 Макдона (Стэмкос, Жозеф) – 08:24

0:2 Перри (Макдона, Бельмар) – 09:24

0:3 Рэддиш (Хедман, Колтон) – 22:56

0:4 Катчук (Колтон, Хедман) – 26:47

0:5 Жозеф – 28:34 ГМ

0:6 Марун (Перри, Хедман) – 45:29

1:6 Аткинсон (Жиру, Йэндл) – 47:04 ГБ

1:7 Перри (Макдона, Колтон) – 54:15 ГБ

Вратари: Харт (Джонс) – Эллиотт


«Айлендерс» – «Чикаго» 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0)

0:1 Хагель (Дебринкат, Джонс) – 06:49 ГБ

1:1 Пажо (Ахо, Барзал) – 28:03 ГБ

1:2 Строум (Дебринкат, Густафссон) – 45:59

2:2 Добсон (Барзал, Ли) – 59:56

2:3 Кейн – 65:00 Б

Вратари: Сорокин – Флери


«Эдмонтон» – «Лос–Анджелес» 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

0:1 Купари (Мур) – 02:01

0:2 Кемпе (Браун, Даути) – 21:42

1:2 Нерс (Ньюджент–Хопкинс, Хаймэн) – 30:04 ГМ

1:3 Кемпе (Калиев, Даути) – 54:38 ГБ

1:4 Даути (Копитар, Арвидссон) – 56:02 ГБ

1:5 Мур (Андерссон, Дарзи) – 56:56 ГБ

Вратари: Коскинен – Куик


«Вегас» – «Калгари» 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)

1:0 Пачиоретти (Стивенсон, Стоун) – 17:06

2:0 Руа (Теодор, Смит) – 41:49

2:1 Линдхольм (Андерссон) – 49:19

3:1 Дадонов (Руа, Янмарк) – 50:45

3:2 Мэнджапани (Годро, Ткачук) – 57:19

Вратари: Ленер – Маркстрем


«Виннипег» – «Торонто» 6:3 (1:1, 4:2, 1:0)

1:0 Дюбуа (Уилер, Шайфли) – 04:05 ГБ

1:1 Бантинг (Энгвалл, Ричи) – 16:08 ГБ

2:1 Копп (Пионк, Шмидт) – 21:51

3:1 Свечников (Тонинато, Харкинс) – 24:54

4:1 Коннор (Дюбуа, Уилер) – 27:38 ГБ

5:1 Элерс (Копп, Шмидт) – 30:45

5:2 Мэттьюз (Таварес, Нюландер) – 34:20 ГБ

5:3 Каше (Сандин, Холл) – 35:46

6:3 Шайфли (Коннор, Пионк) – 48:14 ГБ

Вратари: Хеллебак – Уолл

Владимир Кириченко
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