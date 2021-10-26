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Торнтон стал вторым самым возрастным игроком «Флориды», который отметился голом

Ягр, который располагается на первом месте, забросил последнюю шайбу в 45 лет
Хоккей НХЛ
16:46
Торнтон стал вторым самым возрастным игроком «Флориды», который отметился голом
Фото: Twitter NHL

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Аризоной» (5:3) одну из шайб в составе «Пантерс» забросил Джо Торнтон.

Форвард стал вторым среди самых возрастных авторов шайб в истории команды. Первое место занимает легендарный Яромир Ягр, который отметился голом в возрасте 45 лет и 45 дней.

Результаты всех матчей лиги в ночь с 25 на 26 октября.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Флорида Пантерс Аризона Койотис Яромир Ягр

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