Три шайбы «Рулав Одда» в неравных составах обеспечили харьковчанам победу над «Белым Барсом»

Белоцерковцы открыли счет в матче, но уступили

Фото: УХЛ

В Харькове состоялся матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором «Рулав Одд» принимал «Белый Барс».

Счет в игре на 15-й минуте открыли «барсы», когда Юрий Качан броском из круга пробил Олега Петрова. Однако в середине второго периода харьковчане смогли выйти вперед – сначала Никита Жигалов в большинстве успешно сыграл на добивании, а затем Кирилл Бондаренко забросил пятую шайбу в сезоне.

На первых минутах третьего периода хоккеисты «Рулав Одда» смогли отличиться еще дважды. На 43-й минуте Алексей Басков реализовал численное преимущество хозяев, а спустя четыре минуты Николай Киселев увеличил преимущество харьковского клуба.

Итоговый счет в матче установил Денис Бородай – победа «Рулав Одда» 4:2 позволила подопечным Игоря Шаманского обойти в турнирной таблице «Днепр», и выйти на шестое место.

Следующий матч чемпионата Украинской хоккейной лиги состоится завтра, 27 октября. В 18:30 «Донбасс» сыграет с «Мариуполем», этот матч будет показан на телеканале XSPORT.

«Рулав Одд» – «Белый Барс» 4:2 (0:1; 2:0; 2:1)

Шайбы:

0:1 Брага (Бородай), 14:12.

1:1 Жигалов (Рыбницкий, Басков - больш.),31:02.

2:1 Бондаренко (Савенков, Егоров), 33:02.

3:1 Басков (Сурсов, Бондаренко - больш.), 42:28.

4:1 Киселев (Рыбницкий, Егоров - меньш.), 46:39.

4:2 Бородай (Дахновский, Качан), 55:41.

«Рулав Одд»: Петров (Шевчук); Лесников - Пугачев (А), Жигалов - Рыбницкий, Александров - Канаплин, Фроленко - Шамардин; Киселев - Савенков - Егоров, Бондаренко - Сурсов (А) - Басков, Луговой - Секирко (К) - Ефимов, Кича - Мельников - Гузенко.

«Белый Барс»: Майко (Полгородник); Дахновский - Грицюк, Козловский - Гребеник (А), Киселев - Собко, Мащенко - Трошкин; Куцевич (К) - Качан - Бородай, Попережай - Брага - Удовиченко, Лесников - Андрющенко - Грабовецкий, Стецюра - Собченко - Бойко.