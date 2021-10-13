ЦСКА в Москве сенсационно проиграл «Амуру», «Локомотив» победил «Северсталь»
ЦСКА - «Амур» - 1:5 (0:2, 0:2, 1:3)
Шайбы забросили:
0:1 Ленц (Галузин, Томашек), 08:19, ГБ
0:2 Архипов (Ленц, Волгин), 19:09
0:3 Николишин (Бутузов, Горшков), 21:44
0:4 Бутузов (Горшков, Волгин), 24:18, ГБ
1:4 Соркин (Нестеров), 57:29
1:5 Томашев (Люьимов), 58:33
Вратари: Рейдеборн - Аликин
«Локомотив» - «Северсталь» - 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы забросили:
0:1 Стенквист (Вовченко, Тимашов), 29:17
1:1 Беляев (Березкин), 39:56
2:1 Шалунов, 61:36
Вратари: Паскуаое - Шугаев
«Автомобилист» - ХК «Сочи» - 4:5 ШБ (2:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
Шайбы забросили:
1:0 Шумаков (Спунер, Блэкер), 09:04
2:0 Кормье (Романцев, Бочаров), 10:22
2:1 Глотов (Якс), 14:07
2:2 Феоктистов, 26:25
2:3 Николаев (Бакош), 40:44
3:3 Спунер (Да Коста, Гуркин), 48:41, ГБ
4:3 Хрипунов (Кузнецов, Щемеров), 51:06
4:4 Якимов (Шэн, Александров), 52:56
4:5 Глотов, 65:00, ШБ
Вратари: Шикин - Третьяк (Хелльберг)
СКА - «Динамо» Москва - 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
Шайбы забросили:
0:1 Рашевский (Педан, Бойков), 17:14
1:1 Морозов (Вей, Робинсон), 19:26, ГБ
2:1 Бурдасов (Кузьменко, Вей), 24:14, ГБ
2:2 Рашевский (Сергеев), 25:05
3:2 Кемппайнен, 32:51
4:2 Кемппайнен (Цицюра, Бурдасов), 33:43
4:3 Клинкхаммер (Педан, Сергеев), 48:00, ГБ
5:3 Кетов, 58:30, ПВ
Вратари: Юханссон - Бочаров
«Авангард» - «Барыс» - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Шайбы забросили:
1:0 Найт (Прохоркин, Толчинский), 32:45, ГБ
2:0 Емелин (Толчинский, Найт), 39:53
2:1 Михайлис (Старченко, Самат Динияр), 49:37
3:1 Береглазов (Толчинский, Найт), 50:38
4:1 Дергачев (Найт, Каски), 58:55 , ГБ
Вратари: Грубец - Бояркин
«Витязь» - «Торпедо» - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Шайбы забросили:
1:0 Кемиляйнен (Аалтонен), 35:15, ГБ
1:1 Агостино (Жафяров, Мили), 39:16
1:2 Федотов (Марин), 50:50
1:3 Чехович (Мишарин, Леннстрем), 51:51
Вратари: Ежов - Тихомиров
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