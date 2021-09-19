«Ак Барс» в серии буллитов переиграл «Сочи», «Барыс» нанес поражение ЦСКА
ЦСКА в овертайме одолел «Автомобилист»
«Спартак» победил рижское «Динамо»
Фото: ЦСКА
«Автомобилист» – ЦСКА
2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Шайбы:
1:0 Спунер, 08:15
2:0 Да Коста (Блэкер, Спунер), 26:52, ГБ
2:1 Плотников (Григоренко, Нестеров), 28:06, ГБ
2:2 Окулов (Сошников, Гилмор), 48:33
2:3 Григоренко (Плотников), 63:34, ГБ
Вратари: Галкин – Федотов
«Спартак» – «Динамо» Рига 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Шайбы:
0:1 Елисеев (Радил), 11:38, ГБ
1:1 Лехтеря (Петтерссон, Широков), 13:00
2:1 Хохлачёв (Кугрышев, Вишневский), 21:14
3:1 Цыплаков (Квартальнов), 28:24
Вратари: Красиков – Маттссон
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