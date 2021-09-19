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ЦСКА в овертайме одолел «Автомобилист»

«Спартак» победил рижское «Динамо»
Хоккей КХЛ
19 сентября 21:55
ЦСКА в овертайме одолел «Автомобилист»
Фото: ЦСКА

«Автомобилист» – ЦСКА 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Шайбы:

1:0 Спунер, 08:15

2:0 Да Коста (Блэкер, Спунер), 26:52, ГБ

2:1 Плотников (Григоренко, Нестеров), 28:06, ГБ

2:2 Окулов (Сошников, Гилмор), 48:33

2:3 Григоренко (Плотников), 63:34, ГБ

Вратари: Галкин – Федотов


«Спартак» – «Динамо» Рига 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Шайбы:

0:1 Елисеев (Радил), 11:38, ГБ

1:1 Лехтеря (Петтерссон, Широков), 13:00

2:1 Хохлачёв (Кугрышев, Вишневский), 21:14

3:1 Цыплаков (Квартальнов), 28:24

Вратари: Красиков – Маттссон


Карен Агабекян
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Теги

Динамо Рига (хоккей) Спартак Москва ЦСКА Москва Автомобилист

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