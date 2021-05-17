Украина потерпела второе поражение на турнире в Любляне
Товарищеский матч. Beat COVID-19 Ice Hockey Tournament:
Украина – Румыния 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)
Шайбы:
0:1 Василе (Лиманский, Балаш), 02:28
1:1 Бабинец (Мазур), 03:55
2:1 Симчук (Мережко), 07:59
2:2 Петер (Фодор), 17:09
2:3 Касанину (Гаждо, Фодор), 15:55
Вратари: Оганджанян, Кубрицкий – Полц, Адоржан
В Любляне в рамках товарищеского турнира Beat COVID-19 Ice Hockey Tournament сборная Украины в своем втором матче проиграла Румынии со счетом 2:3.
В начале матча румыны смогли открыть счет благодаря быстрому выходу в контратаку и правильной позиции Василе, который первым оказался на подборе.
Однако Украина быстро сравняла счет усилиями Бабинца, который после прохода и передачи Мазура забросил шайбу под перекладину ворот. Вскоре дебютант национальной команды Симчук отметил свое появление, отлично сыграв на добивании, после чего «сине-желтые» вышли вперед. Но в концовке первого периода румыны снова отыгрались.
Во втором периоде, как оказалось, была заброшена последняя шайба в матче. Настоящий несчастный случай произошел с украинским вратарем Оганджаняном, шайба залетела в ворота после невероятного отскока от площадки.
Напомним, что в первом матче на турнире Украина в овертайме проиграла Польше.
В следующем поединке украинцы во вторник 18 мая сыграют с австрийцами. Начало встречи в 14:00 по киевскому времени.
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