Украина потерпела второе поражение на турнире в Любляне

В матче против Румынии отличился экстренно вызванный Михаил Симчук





Фото: facebook.com/romanianicehockey

Товарищеский матч. Beat COVID-19 Ice Hockey Tournament:



Украина – Румыния 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)

Шайбы:

0:1 Василе (Лиманский, Балаш), 02:28

1:1 Бабинец (Мазур), 03:55

2:1 Симчук (Мережко), 07:59

2:2 Петер (Фодор), 17:09

2:3 Касанину (Гаждо, Фодор), 15:55

Вратари: Оганджанян, Кубрицкий – Полц, Адоржан

В Любляне в рамках товарищеского турнира Beat COVID-19 Ice Hockey Tournament сборная Украины в своем втором матче проиграла Румынии со счетом 2:3.

В начале матча румыны смогли открыть счет благодаря быстрому выходу в контратаку и правильной позиции Василе, который первым оказался на подборе.

Однако Украина быстро сравняла счет усилиями Бабинца, который после прохода и передачи Мазура забросил шайбу под перекладину ворот. Вскоре дебютант национальной команды Симчук отметил свое появление, отлично сыграв на добивании, после чего «сине-желтые» вышли вперед. Но в концовке первого периода румыны снова отыгрались.

Во втором периоде, как оказалось, была заброшена последняя шайба в матче. Настоящий несчастный случай произошел с украинским вратарем Оганджаняном, шайба залетела в ворота после невероятного отскока от площадки.

Напомним, что в первом матче на турнире Украина в овертайме проиграла Польше.

В следующем поединке украинцы во вторник 18 мая сыграют с австрийцами. Начало встречи в 14:00 по киевскому времени.