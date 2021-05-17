Ступак получил серьезное повреждение в матче с Польшей
Украина – Румыния. Видео трансляция
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17 мая 13:13
Сборная Украины / Фото: facebook.com/fhu.com.ua/
Сегодня, 17 мая, состоится второй матч сборной Украины в рамках международного турнира Beat COVID-19 Ice Hockey.
Национальную команду ожидает встреча против сборной Румынии.
Трансляция матча Украина – Румыния стартует в 17:30 по киевскому времени.
Отметим, что за тренировочный сбор и первый игровой день три выбыли из-за травмы: Олег Петров, Максим Разумов и Богдан Ступак.
Напомним, что в первой встрече на соревновании в Словении сборная Украины уступил Польше в овертайме (3:4).
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