Украина – Румыния. Видео трансляция

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Сборная Украины / Фото: facebook.com/fhu.com.ua/

Сегодня, 17 мая, состоится второй матч сборной Украины в рамках международного турнира Beat COVID-19 Ice Hockey.



Национальную команду ожидает встреча против сборной Румынии.

Трансляция матча Украина – Румыния стартует в 17:30 по киевскому времени.

Отметим, что за тренировочный сбор и первый игровой день три выбыли из-за травмы: Олег Петров, Максим Разумов и Богдан Ступак.

Напомним, что в первой встрече на соревновании в Словении сборная Украины уступил Польше в овертайме (3:4).