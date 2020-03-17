В матче с «Филадельфией» игрок «Рейнджерс» повторил рекорд НХЛ по заработанным очкам за один период

Прошлый раз такое делали в 1978 году





Мика Зибанежад / Фото: Рейнджерс

Шведский нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад набрал 6 (3 гола + 3 передачи) очков во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (9:0). Это повторение рекорда лиги по количеству набранных очков за один период.



Впервые 6 очков в матче НХЛ 23 декабря 1978 года набрал Брайан Троттье в матче с «Рейнджерс». Отметим, что Зибинежад набрал свои баллы за 16 минут 59 секунд, что на 1 минуту 34 секунды быстрее чем у Троттье.

В нынешнем сезоне форвард провел 28 матчей, в которых набрал 17 (6+11) очков.



