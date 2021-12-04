«Вегас» разгромил «Аризону»,«Виннипег» уверенно обыграл «Нью-Джерси»
«Рейнджерс» – «Сан-Хосе» – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
1:0 Строум (Зибанежад, Фокс) 7
Вратари: Шестеркин 19/19, Георгиев 9/9 – Хилл 26/27.
«Виннипег» – «Нью-Джерси» – 8:4 (3:2, 3:2, 2:0)
1:0 Шайфли (Уилер, Пионк) 2
2:0 Элерс (Диллон, Дюбуа) 4
3:0 Весалайнен (Штястны) 8
3:1 Сиверсон (Смит, Татар) 10
3:2 Хьюз (Хэмилтон, Грейвс) 20
3:3 Грейвс (Боквист, Куокканен) 22
3:4 Хишир (Братт) 22
4:4 Элерс (Копп, Дюбуа) 31
5:4 Моррисси (Шайфли, Уилер) 36
6:4 Шайфли (Хеллибак, Пионк) 40
7:4 Шайфли (Коннор, Уилер) 50
8:4 Лаури (Харкинс, Стэнли) 57
Вратари: Хеллибак 33/37 – Дж.Бернье 26/32, Блэквуд 6/8.
«Аризона» – «Вегас» – 1:7 (1:2, 0:4, 0:1)
0:1 Маршессо (Смит, Руа) 7
1:1 Бойд (Кессел, Келлер) 8
1:2 Пачиоретти (Дадонов, Теодор) 14
1:3 Стивенсон (Пьетранжело, Смит) 28
1:4 Пачиоретти (Стоун) 29
1:5 Амадио (Хаг, Каррье) 33
1:6 Дадонов (Кохлан, Янмарк-Нюлен) 36
1:7 Руа (Амадио, Теодор) 58
Вратари: Веймелка 25/32 – Броссуа 29/30.
«Сиэтл» – «Эдмонтон» – 4:3 (2:1, 2:1, 0:1, 0:0)
1:0 Гурде (Донато) 2
1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс) 7
2:1 Ларссон (Донской, Макканн) 11
2:2 Бушар (Пулюярви, Нюджент-Хопкинс) 29
3:2 Блэкуэлл (Шейэн, Линд) 34
4:2 Веннберг (Эпплтон, Олексяк) 36
4:3 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) 52
«Анахайм» – «Калгари» – 3:4 (0:0, 2:3, 1:0, 0:0, Б 0:2)
1:0 Милано (Зеграс, Мэнсон) 22
1:1 Колман (Льюис, Монахан) 24
1:2 Линдхольм (Годро) 31
1:3 Монахан (Шилингтон, Льюис) 36
2:3 Ракелль (Линдхольм, Лундстрем) 40
3:3 Леттьери (Дрисдейл, Зеграс) 43
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