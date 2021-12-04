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02:00 Каролина Харрикейнс - Оттава Сенаторс 2:3 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Баффало Сэйбрс 7:4 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Колорадо Эвеланш 1:4 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Сент-Луис Блюз 4:2 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Чикаго Блэкхокс 3:4 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Сан-Хосе Шаркс 1:2 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Нью-Джерси Дэвилз 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Бостон Брюинс 0:2 Окончен
03:30 Даллас Старз - Коламбус Блу Джекетс 3:2 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Калгари Флэймс 2:3 Окончен
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02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Сан-Хосе Шаркс 1:0 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Нью-Джерси Дэвилз 8:4 Окончен
04:30 Аризона Койотис - Вегас Голден Найтс 1:7 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Калгари Флэймс 3:4 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Эдмонтон Ойлерс 4:3 Окончен
20:00 Флорида Пантерс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
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02:00 Бостон Брюинс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:00 Детройт Ред Уингс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
02:00 Миннесота Уайлд - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
02:00 Нэшвилл Предаторс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
02:30 Каролина Харрикейнс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
03:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован

«Вегас» разгромил «Аризону»,«Виннипег» уверенно обыграл «Нью-Джерси»

«Анахайм» минимально уступил «Калгари», «Сиэтл» одержал победу над «Эдмонтоном»
Хоккей НХЛ
08:00
«Вегас» разгромил «Аризону»,«Виннипег» уверенно обыграл «Нью-Джерси»
Фото: TSN
НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Сан-Хосе» – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

1:0 Строум (Зибанежад, Фокс) 7

Вратари: Шестеркин 19/19, Георгиев 9/9 – Хилл 26/27.

«Виннипег» – «Нью-Джерси» – 8:4 (3:2, 3:2, 2:0)

1:0 Шайфли (Уилер, Пионк) 2

2:0 Элерс (Диллон, Дюбуа) 4

3:0 Весалайнен (Штястны) 8

3:1 Сиверсон (Смит, Татар) 10

3:2 Хьюз (Хэмилтон, Грейвс) 20

3:3 Грейвс (Боквист, Куокканен) 22

3:4 Хишир (Братт) 22

4:4 Элерс (Копп, Дюбуа) 31

5:4 Моррисси (Шайфли, Уилер) 36

6:4 Шайфли (Хеллибак, Пионк) 40

7:4 Шайфли (Коннор, Уилер) 50

8:4 Лаури (Харкинс, Стэнли) 57

Вратари: Хеллибак 33/37 – Дж.Бернье 26/32, Блэквуд 6/8.

«Аризона» – «Вегас» – 1:7 (1:2, 0:4, 0:1)

0:1 Маршессо (Смит, Руа) 7

1:1 Бойд (Кессел, Келлер) 8

1:2 Пачиоретти (Дадонов, Теодор) 14

1:3 Стивенсон (Пьетранжело, Смит) 28

1:4 Пачиоретти (Стоун) 29

1:5 Амадио (Хаг, Каррье) 33

1:6 Дадонов (Кохлан, Янмарк-Нюлен) 36

1:7 Руа (Амадио, Теодор) 58

Вратари: Веймелка 25/32 – Броссуа 29/30.

«Сиэтл» – «Эдмонтон» – 4:3 (2:1, 2:1, 0:1, 0:0)

1:0 Гурде (Донато) 2

1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс) 7

2:1 Ларссон (Донской, Макканн) 11

2:2 Бушар (Пулюярви, Нюджент-Хопкинс) 29

3:2 Блэкуэлл (Шейэн, Линд) 34

4:2 Веннберг (Эпплтон, Олексяк) 36

4:3 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) 52

«Анахайм» – «Калгари» – 3:4 (0:0, 2:3, 1:0, 0:0, Б 0:2) 

1:0 Милано (Зеграс, Мэнсон) 22

1:1 Колман (Льюис, Монахан) 24

1:2 Линдхольм (Годро) 31

1:3 Монахан (Шилингтон, Льюис) 36

2:3 Ракелль (Линдхольм, Лундстрем) 40

3:3 Леттьери (Дрисдейл, Зеграс) 43

Рене Тер Велде
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