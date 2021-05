«Все вы такие!». Игрок НХЛ показал неприличный жест после того, как с ним отказались драться

Патрик Марун / Фото - NHLI via Getty Images

«Тампа-Бэй» выиграла два первых матча серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли у «Флориды». Второй поединок в Санрайзе закончился со счетом 3:1 в пользу «Лайтнинг».

На протяжении всего матча «Пантерз» пытались играть на грани фола и задевали соперников, чтобы спровоцировать ответную грубость, но в серьезные столкновения идти отказывались.

Особенно часто в провокациях участвовал нападающий «Флориды» Райан Ломберг, который успел достать сразу троих соперников – Михаила Сергачева, Блэйка Коулмэна и Патрика Маруна. Те предлагали ему сбросить перчатки, но все напрасно – форвард «Пантерз» быстро убегал на скамейку запасных.

Не лучшим образом себя проявил и звездный ветеран Патрик Хорнквист. На протяжнии всего матча он пытался залезть под кожу соперникам, а в одном из эпизодов показал, что не затерялся бы в современном футболе. Сначала он схватил за шею Янни Гурда, а когда тот вырвался и оттолкнул шведа, – рухнул на лед аки Неймар.

Battle of Florida Update:

They still don't like each other

@BallySPorts pic.twitter.com/Hbw0VQfLE3