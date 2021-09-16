Шары у парня не стальные. В КХЛ игрока оштрафуют за удар клюшкой между ног
«Йокерит» в серии буллитов переиграл «Торпедо», московское «Динамо» выстояло в матче с «Сибирью»
СКА всухую переиграл «Сочи»
«Сибирь» – «Динамо» Москва / Фото - dynamo.ruКХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» – «Динамо» Москва 4:5 (0:1, 0:3, 4:1)
0:1 Галиев (Войнов), 19:21, ГБ
0:2 Войнов (Шипачев), 20:17
0:3 Чебыкин, 25:29
0:4 Галиев (Войнов, Шипачев), 37:26, ГБ
0:5 Зайцев (Новиков, Брызгалов), 43:48
1:5 Морозов (Мерфи), 48:50
2:5 Шаров (Шор), 52:33
3:5 Сетдиков (Комаров), 56:49
4:5 Бодров (Ли, Ефремов), 58:42
Вратари: Сятери (Красоткин) – Бочаров
«Салават Юлаев» – «Куньлунь» 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
1:0 Пустозеров, 14:28
2:0 Кулемин (Шмелев), 25:18
3:0 Картаев (Науменков, Башкиров), 43:26
3:1 Вон (Юйэнь, Фрэм), 43:14
4:1 Хохряков (Шмелев, Кадейкин), 44:07
5:1 Шмелев (Кадейкин, Хафизуллин), 47:09, ГБ
Вратари: Шарыченков – Лазушин
«Нефтехимик» – «Трактор» 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
0:1 Стась (Капустин), 02:47
0:2 Фатеев (Пилут, Бывальцев), 08:07, ГМ
0:3 Калинин (Тертышный), 46:19, ГБ
1:3 Шутов (Митякин, Галимов), 49:59
Вратари: Туохимаа – Вилл
«Йокерит» – «Торпедо» 5:4 ШБ (2:0, 1:3, 1:1, 0:0, 0:0)
1:0 Пакаринен (Юнттила, Линдбом), 11:03
2:0 Йенсен (Шредер), 13:38, ГБ
2:1 Гончарук, 22:49
2:2 Михеев, 33:41
2:3 Леннстрем (Заар), 35:47
3:3 Шредер (Бьернинен, О Нилл), 39:39, ГБ
4:3 Шредер (Хянникяйнен), 41:52
4:4 Орлов (Леннстрем, Хривик), 58:42
5:4 Йоэнсуу 65:00, ШБ
Вратари: Ювонен – Кочетков
«Спартак» – ЦСКА – 3:5 (0:0, 1:3, 2:2)
0:1 Плотников (Гилмор, Окулов), 21:21
0:2 Валльмарк (Гилмор, Попов), 32:33
0:3 Плотников (Окулов), 33:41
1:3 Талалуев, 35:15
2:3 Талалуев (Вишневский, Хеед), 41:55, ГБ
3:3 Хохлачев (Кугрышев), 49:13
3:4 Андронов (Гуськов, Попов), 53:03
3:5 Плотников (Окулов, Нестеров), 59:47, ПВ
Вратари: Федотов – Данск
«Динамо» Рига - «Барыс» 3:2 (0:0, 2:0, 0:2)
1:0 Коррадо (Радил), 12:27, ГБ
2:0 Веннстрем (Тиивола), 12:41
3:0 Пуарье (Радил, Коррадо), 43:09, ГБ
3:1 Морроу (Волк, Михайлис), 52:08
3:2 Михайлис (Диц, Фрэттин), 59:58
Вратари: Маттссон – Ортио
ХК «Сочи» – СКА 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
0:1 Кемппайнен (Пыленков, Бурдасов), 37:25, ГБ
0:2 Кемппайнен (Кузьменко), 42:32
Вратари: Хелльберг – Юханссон