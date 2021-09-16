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«Йокерит» в серии буллитов переиграл «Торпедо», московское «Динамо» выстояло в матче с «Сибирью»

СКА всухую переиграл «Сочи»
Хоккей КХЛ
16 сентября 22:54
«Йокерит» в серии буллитов переиграл «Торпедо», московское «Динамо» выстояло в матче с «Сибирью»
«Сибирь» – «Динамо» Москва / Фото - dynamo.ru
КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» – «Динамо» Москва 4:5 (0:1, 0:3, 4:1)

0:1 Галиев (Войнов), 19:21, ГБ

0:2 Войнов (Шипачев), 20:17

0:3 Чебыкин, 25:29

0:4 Галиев (Войнов, Шипачев), 37:26, ГБ

0:5 Зайцев (Новиков, Брызгалов), 43:48

1:5 Морозов (Мерфи), 48:50

2:5 Шаров (Шор), 52:33

3:5 Сетдиков (Комаров), 56:49

4:5 Бодров (Ли, Ефремов), 58:42

Вратари: Сятери (Красоткин) – Бочаров



«Салават Юлаев» – «Куньлунь» 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

1:0 Пустозеров, 14:28

2:0 Кулемин (Шмелев), 25:18

3:0 Картаев (Науменков, Башкиров), 43:26

3:1 Вон (Юйэнь, Фрэм), 43:14

4:1 Хохряков (Шмелев, Кадейкин), 44:07

5:1 Шмелев (Кадейкин, Хафизуллин), 47:09, ГБ

Вратари: Шарыченков – Лазушин 



«Нефтехимик» – «Трактор» 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

0:1 Стась (Капустин), 02:47

0:2 Фатеев (Пилут, Бывальцев), 08:07, ГМ

0:3 Калинин (Тертышный), 46:19, ГБ

1:3 Шутов (Митякин, Галимов), 49:59

Вратари: Туохимаа – Вилл
 


«Йокерит» – «Торпедо» 5:4 ШБ (2:0, 1:3, 1:1, 0:0, 0:0)
 
1:0 Пакаринен (Юнттила, Линдбом), 11:03

2:0 Йенсен (Шредер), 13:38, ГБ

2:1 Гончарук, 22:49

2:2 Михеев, 33:41

2:3 Леннстрем (Заар), 35:47

3:3 Шредер (Бьернинен, О Нилл), 39:39, ГБ

4:3 Шредер (Хянникяйнен), 41:52

4:4 Орлов (Леннстрем, Хривик), 58:42

5:4 Йоэнсуу 65:00, ШБ

Вратари: Ювонен – Кочетков 



«Спартак» – ЦСКА – 3:5 (0:0, 1:3, 2:2)

0:1 Плотников (Гилмор, Окулов), 21:21

0:2 Валльмарк (Гилмор, Попов), 32:33

0:3 Плотников (Окулов), 33:41

1:3 Талалуев, 35:15

2:3 Талалуев (Вишневский, Хеед), 41:55, ГБ

3:3 Хохлачев (Кугрышев), 49:13

3:4 Андронов (Гуськов, Попов), 53:03

3:5 Плотников (Окулов, Нестеров), 59:47, ПВ

Вратари: Федотов – Данск 



«Динамо» Рига - «Барыс» 3:2 (0:0, 2:0, 0:2)
 
1:0 Коррадо (Радил), 12:27, ГБ

2:0 Веннстрем (Тиивола), 12:41

3:0 Пуарье (Радил, Коррадо), 43:09, ГБ

3:1 Морроу (Волк, Михайлис), 52:08

3:2 Михайлис (Диц, Фрэттин), 59:58

Вратари: Маттссон – Ортио



ХК «Сочи» – СКА 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
 
0:1 Кемппайнен (Пыленков, Бурдасов), 37:25, ГБ

0:2 Кемппайнен (Кузьменко), 42:32
 
Вратари: Хелльберг – Юханссон

Владимир Кириченко
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