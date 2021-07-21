Защитник «Донбасса» перешел в «Алматы»

Хоккеист стал чемпионом Украины в составе дончан





Станислав Тунхузин / Фото: УХЛ

По информации портала Шайба.kz, «Алматы» подписали контракт с бывшим защитником «Донбасса» Станиславом Тунхузиным.



Прошлый сезон 31-летний Тунхузин начал в ижевской «Ижстали» (6 матчей, 1 очко, -2), а затем перешел в «Донбасс». В Украине хоккеист стал чемпионом УХЛ, в 33 матчах набрав 13 (4+9) очков при показателе полезности +26.

Напомним, Тунхузин отметился двумя результативными действиями в четвертом матче финальной серии УХЛ с «Соколом», который принес дончанам чемпионство.