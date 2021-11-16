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Горуна сенсационно проиграл в первом раунде чемпионата мира-2021
Титулованный каратист не смог ничего противопоставить голландцу Петерсону
17:21
Станислав Горуна / Фото - НТАБронзовый призер Токио-2020 Станислав Горуна неожиданно проиграл в первом раунде чемпионата мира-2021 по каратэ, который проходит в Дубае (ОАЭ).
В первой встрече весовой категории до 75 кг Горуна потерпел поражение от представителя Нидерландов Тимоти Петерсона (0:2).
Чемпионат мира по каратэ. Дубай, ОАЭ. Мужчины. Вес до 75 кг
Станислав Горуна (Украина) – Тимоти Петерсон (Нидерланды) – 0:2
Отметим, что это были первые соревнования Горуны после Олимпиады-2020.
Напомним, что в этом году каратэ впервые было представлено в олимпийской программе. После Игр в Токио-2020 Международный олимпийский комитет подтвердил, что этот вид спорта не будет в программе Парижа-2024.
Напомним, чемпионат мира пройдет до 21 ноября.
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