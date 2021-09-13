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Горуна: «Шеймить человека, который является знаменосцем нашей страны – это игра в пользу российской пропаганды»

Титулованный украинский каратист – о политике в спорте


Каратэ
13 сентября 10:00
Горуна: «Шеймить человека, который является знаменосцем нашей страны – это игра в пользу российской пропаганды»
Станислав Горуна / Фото - wkf.net
Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, украинский каратист Станислав Горуна на персональной странице в Facebook выразил свое мнение относительно политизации спорта и совместного фото Ярославы Магучих и россиянки Марии Ласицкене после финального этапа Бриллиантовой лиги. 

«Большинство людей употребляют спорт как контент, видят только меньшую, хотя и важную, частичку спорта. С этого, в основном, все и дают оценку. Спортсмен же живет спортзалом, бассейном, работой над собой. То, что видят большинство людей – спортивный результат – для спортсмена только кульминация. Все, чем живет спортсмен не для политики, а для спортивного результата. Спортивный результат нужен государству, поэтому оно его «покупает» (путем финансирования тренировочной подготовки, поездок на соревнования и т.д.). Государству нужны победы. Даже или тем более, когда это победы в России или над Россией. Атлеты – лишь инструмент для достижения такой государственной цели».


«Разве не круто было, когда пуйло стоял и слушал украинский гимн, который звучал в Минске в честь победы Александра Хижняка или когда поднимался в Москве наш флаг в честь победы Дмитрия Чумака? Однобоко утверждать лишь, что «спорт – это политика» или «спорт вне политики». Потому оба тезиса – правильные, если соответствуют контексту, к которому применяются. Мой комментарий по фото Ярославы Магучих: она сама все объяснила. Читайте и понимайте. Как видите, «измены» здесь опять нет. А Рося молодец. Дальше – больше. И выше».


«О фото с российскими спортсменами в целом. Считаю, что такие фото в публичном пространстве абсолютно лишние вещи и используются русней против нас самих. Личные отношения со спортсменами или тренерами – это круто и классно, но это личное, поэтому частным и должно оставаться. И речь вообще только о достойных уважения людях, которые не способствуют российской армии убивать наших людей. Мы, спортсмены, ответственные за фото, которые постим на наших публичных страницах, но вы, журналисты, блогеры и другие инфлуенсеры, ответственные за свои видео/фото/текстовые материалы».


«За вами выбор: или говорить о малозначительных фото, мультиплицируя негатив, который подхватывает ваша аудитория, или о победе атлетов на соревнованиях и государства – в плоскости политического престижа и международной узнаваемости. Только прошу, не играйте в «судей» и не казните публично спортсмена за то, что вам субъективно кажется промахом/ошибкой/ идиотизмом. Любые неточности со стороны атлетов можно и нужно решить в частном порядке (предупреждениями, штрафами, дисквалификацией), но публично – надо хвалить».


«Наши спортсмены – это наши знаменосцы. И ключевое слово здесь есть «наши». А своих надо поддерживать всегда и без исключения. Поддерживать и воспитывать, если где-то есть недоразумение. Но главное – поддерживать. Шеймить и отменять/канцелировать человека, который является знаменосцем нашей страны – это игра в пользу российской пропаганды. Что и делают, не осознавая этого, наши радикальные медиа патриоты».


«Относительно заявления Александра Петракова, и.о. главного тренера национальной команды по футболу, о том, что он не будет формировать национальную команду из игроков, которые играли в российском чемпионате. И относительно заявления министра спорта Вадима Гутцайта, который считает, что самое важное, чтобы Украина была на подиуме. Оба заявления поддерживаю и понимаю. Как тренер, так и министр спорта отвечают за результат на занимаемой ими должности. Оба хотят лучше для команды и для государства. Но ответственность индивидуальна, поэтому каждый исходит из собственного видения. Господину министру важно, чтобы Украина побеждала во всех видах спорта и везде. Полностью согласен с этим. Это одна из основных задач Министерства молодежи и спорта. И было бы грустно, если бы человек на такой должности считала иначе. Петраков Александр, как тренер, лучше понимает, какой кадровый ресурс в украинском футболе и поэтому принимает решение, основываясь на собственном опыте и убеждениях, в том числе и с учетом гражданской позиции. Не стоит противопоставлять эти заявления. Оба достойные, как и личности, которые их озвучили».


Напомним, после финала Бриллиантовой лиги высотницы приняли участие в совместной фотосессии. Ряд СМИ тут же обвинил Магучих в повторном «предательстве», выраженном в обнимании Ласицкене. Однако, на самом деле все спортсмены лишь стоят рядом на снимках в Instagram у австралийки Элионор Паттерсон.



Владимир Кириченко
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Теги

Cтанислав Горуна Ярослава Магучих Мария Ласицкене

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