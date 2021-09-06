МОК, верни каратэ на ОИ-2024! Украина завоевала 8 медалей на этапе Karate1 Premier League в Каире

Украинцы не почувствовали потерю лидеров





Фото: УФК

На этапе Karate1 Premier League в Каире (Египет) сборная Украины завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали в разделе кумитэ.



Золотые награды завоевали Анита Серегина (до 61 кг) и Галина Мельник (до 68 кг). Отметим, что Мельник в финале одолела соотечественницу Элину Селеменеву, у которой серебро. Еще одно второе место Украине принесла Анастасия Степашко (от 68 кг).

Бронзовые медали завоевали украинцы Виктор Стефанчук, Никита Филипов (до 60 кг), Андрей Заплитный (до 75) и Ризван Талибов (от 84 кг).

Отметим, что в составе сборной Украины на турнир не поехали лидеры Анжелика Терлюга и Станислав Горуна.

Также Украина впервые за девять лет выступала на турнире вс новым главным тренером.