Сборная Украины получила нового главного тренера
Новым главным тренером сборной Украины по каратэ вместо Антона Никулина стал президент клуба «Сен-Бин» Николай Сираковский. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил президент Украинской федерации каратэ Иван Дутчак.
«Мировое и украинское каратэ прошло серьезный этап своей жизни, своего развития. Мы все практически последние 10 лет готовились к Олимпийским играм. Украинская федерация каратэ сформировалась, украинское карате начало подниматься, и его результаты начали появляться на международной арене.
Практически более половины времени возглавлял команду Антон Никулин. Мы благодарим его. Потому что те результаты, которые есть, которые появились у украинской команды, это, в первую очередь, благодаря и его работе.
Сейчас перед нами новые этапы и новые вызовы. Каратэ не попало в перечень следующих Олимпийских игр, но мы воспринимаем это как еще один дополнительный вызов, который должен нас сделать сильнее.
Я убежден в том, что Украинская федерация каратэ сплотится, и мы станем еще более плодотворно работать, и будем надеяться, что карате в Украине станет еще более популярным, и мы будем максимально прилагать для этого усилия.
Перед нами стоят спортивные вызовы, цели, которые мы должны достичь. На данный момент есть нереализованные задачи. Мы не имеем еще мирового золота, медалей в командных зачетах на мировых аренах.
Есть много чего, что можно достичь. Мы верим в то, что Николай Сираковский сможет продолжить путь, который есть, удержать положительные результаты и в дальнейшем их улучшать».
Отметим, что львовянин Никулин руководил сборной Украины с 2012 года и с ним команда на Олимпийских играх в Токио завоевала серебро Анжелики Терлюги и бронзу Станислава Горуны.
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