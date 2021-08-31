Сборная Украины получила нового главного тренера

Николай Сираковский / Фото: Сен-Бин

Новым главным тренером сборной Украины по каратэ вместо Антона Никулина стал президент клуба «Сен-Бин» Николай Сираковский. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил президент Украинской федерации каратэ Иван Дутчак.



Практически более половины времени возглавлял команду Антон Никулин. Мы благодарим его. Потому что те результаты, которые есть, которые появились у украинской команды, это, в первую очередь, благодаря и его работе.

Сейчас перед нами новые этапы и новые вызовы. Каратэ не попало в перечень следующих Олимпийских игр, но мы воспринимаем это как еще один дополнительный вызов, который должен нас сделать сильнее.

Я убежден в том, что Украинская федерация каратэ сплотится, и мы станем еще более плодотворно работать, и будем надеяться, что карате в Украине станет еще более популярным, и мы будем максимально прилагать для этого усилия.

Перед нами стоят спортивные вызовы, цели, которые мы должны достичь. На данный момент есть нереализованные задачи. Мы не имеем еще мирового золота, медалей в командных зачетах на мировых аренах.

Есть много чего, что можно достичь. Мы верим в то, что Николай Сираковский сможет продолжить путь, который есть, удержать положительные результаты и в дальнейшем их улучшать».