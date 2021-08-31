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Сборная Украины получила нового главного тренера

Николай Сираковский заменил Антона Никулина

Каратэ
22:51
Сборная Украины получила нового главного тренера
Николай Сираковский / Фото: Сен-Бин

Новым главным тренером сборной Украины по каратэ вместо Антона Никулина стал президент клуба «Сен-Бин» Николай Сираковский. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил президент Украинской федерации каратэ Иван Дутчак.

«Мировое и украинское каратэ прошло серьезный этап своей жизни, своего развития. Мы все практически последние 10 лет готовились к Олимпийским играм. Украинская федерация каратэ сформировалась, украинское карате начало подниматься, и его результаты начали появляться на международной арене.

Практически более половины времени возглавлял команду Антон Никулин. Мы благодарим его. Потому что те результаты, которые есть, которые появились у украинской команды, это, в первую очередь, благодаря и его работе.

Сейчас перед нами новые этапы и новые вызовы. Каратэ не попало в перечень следующих Олимпийских игр, но мы воспринимаем это как еще один дополнительный вызов, который должен нас сделать сильнее.

Я убежден в том, что Украинская федерация каратэ сплотится, и мы станем еще более плодотворно работать, и будем надеяться, что карате в Украине станет еще более популярным, и мы будем максимально прилагать для этого усилия.

Перед нами стоят спортивные вызовы, цели, которые мы должны достичь. На данный момент есть нереализованные задачи. Мы не имеем еще мирового золота, медалей в командных зачетах на мировых аренах.

Есть много чего, что можно достичь. Мы верим в то, что Николай Сираковский сможет продолжить путь, который есть, удержать положительные результаты и в дальнейшем их улучшать».

Отметим, что львовянин Никулин руководил сборной Украины с 2012 года и с ним команда на Олимпийских играх в Токио завоевала серебро Анжелики Терлюги и бронзу Станислава Горуны.

Источник: УНИАН Карен Агабекян
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Теги

Николай Сираковский сборная Украины (каратэ)

Комментарии 1

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31 августа 2021г. 23:02
Хай Дутчак краще розкаже, що він робив у Токіо.
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