Терлюга: «Я горжусь тем, что я украинка. Для меня честь прославлять страну на весь мир»
Терлюга: «Когда меня называют гордостью Украины, я полностью с этим согласна, такое отношение греет мне душу»
Призер Игр в Токио-2020 оценила свой вклад в развитие спорта страны
13 сентября 08:57
Анжелика Терлюга / Фото - wkf.netТитулованная украинская каратистка Анжелика Терлюга поделилась своими эмоциями после завоевания серебряной медали на Олимпийских играх в Токио.
«Когда я держу в руках эту медаль, меня переполняют яркие эмоции. Она очень тяжелая и по весу, и по тому, как досталась. Я рада, что смогла подтвердить свой титул: у меня первый номер в мировом рейтинге WKF, я выиграла множество соревнований. И я счастлива, что смогла собраться с силами и получить такую серьезную для своей карьеры медаль, потому что, как мне кажется, лучше турнира для спортсмена не придумаешь. Только лишь попав на Олимпийские игры, ты понимаешь, что они действительно отличаются от других соревнований. Поэтому, когда меня называют гордостью страны, я полностью с этим согласна, такое отношение греет мне душу».
«Всю свою карьеру я выступала за Украину, очень люблю нашу страну и людей, которые тут живут, – они позитивные и классные. Еще я благодарна моим близким за оказанную поддержку. Я рада такому признанию и тому, что смогла доставить людям радость и дала повод гордиться, что в Украине есть спорт, а спортсмены проявляют себя на мировых аренах. Мы всю жизнь положили, чтобы быть в карате. И круто, когда другие люди оценили, что этот спорт интересный, яркий, красочный и очень боевой. Вот что я чувствую, когда держу эту медаль в руках, и осознаю, что мое богатство – это люди, которые меня поддерживают. Они делают эту награду особенной».
Напомним, новым главным тренером сборной Украины по каратэ вместо Антона Никулина стал президент клуба «Сен-Бин» Николай Сираковский.