Терлюга в красном бикини похвасталась стальным прессом
Терлюга: «Не ставлю перед собой больших задач на чемпионате мира-2021»
Титулованная каратистка – о первом старте Игр в Токио
16:59
Анжелюка Терлюга / Фото - FacebookСеребряный призер Токио-2020 Анжелика Терлюга рассказала о подготовке к чемпионату мира, который сегодня стартовал в Дубае (ОАЭ).
«После Олимпийских игр я заявила, что буду ехать на чемпионат мира, ничего не изменилось. Настрой очень хороший, я планирую выступить там достойно. Не ставлю перед собой больших задач, просто хочу провести хорошие поединки и немного расслабить голову. Сделать яркие поединки без особого напряжения и тактики. Я даже не заходила и не смотрела на тех, кто станет моими конкурентами. Знаю, что некоторые из соперниц уже не будут выступать, появились новые, которые выступят на чемпионате мира. Впрочем, их я уже видела на соревнованиях. Все очень классные каратистки. Сейчас я не хочу концентрироваться на соперницах, я хочу сосредоточиться на себе».
Напомним, чемпионат мира пройдет до 21 ноября.
Состав сборной Украины на ЧМ-2021. Отметим, что турнир в прямом эфире покажет XSPORT.