Терлюга осталась за бортом ЧМ-2021. Обидчица украинки – чемпионка Игр в Токио
Терлюга: «Очень больно, когда понимаешь, что мечта никогда не станет реальностью»
Украинская каратистка – о поражении на чемпионате мира-2021
10:59
Анжелика Терлюга / Фото - InstagramСеребряный призер Токио-2020 по каратэ Анжелика Терлюга в Instagram поделилась эмоциями после поражения на чемпионате мира в Дубае (ОАЭ).
«Очень больно… когда понимаешь, что мечта никогда не станет реальностью. Внутри меня сейчас пусто…».
«Сложно признать, что существует соперник, который из раза в раз переходит тебе дорогу на самых важных турнирах в твоей карьере, но я признаю.
Сказать, что я мало делаю для результата, о котором мечтаю, я Не могу! И Я устала искать причины, что же не хватает и что не так… Устала от многих вещей…Вот как есть. Это жизнь. Не всегда получается ВСЕ, так как ты планируешь Принимаю этот факт».
«Тут хочу поблагодарить каждого человека, кто был со мной , искренне болел за меня, верил в меня и кто не отвернулся, а старался помочь».
«Как говорит моя мама: «Сегодня полный пи…., а завтра будет кучу новых приключений, положительный эмоций и счастья!» Осталось мне перетерпеть эту боль и подождать мое «счастливое завтра».
Напомним, в третьем раунде планетарного форума украинка проиграла олимпийской чемпионке-2020 болгарке Ивет Горановой.