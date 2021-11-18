Терлюга: «Очень больно, когда понимаешь, что мечта никогда не станет реальностью»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 22
Сейчас 0
Сегодня 18
Завтра 29
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Полесье - ВПК-Агро 3:1 Окончен
Хоккей (15 событий из 23) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:30 Руан - Ред Булл Зальцбург 3:0 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Айлендерс 6:1 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс 3:2 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Калгари Флэймс 2:1 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Баффало Сэйбрс 1:2 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Нэшвилл Предаторс 3:0 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Сан-Хосе Шаркс 1:4 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Аризона Койотис 2:3 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс 5:2 Окончен
03:30 Даллас Старз - Детройт Ред Уингс 5:2 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Вашингтон Кэпиталз 3:2 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Каролина Харрикейнс 2:4 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Мариуполь 1:0 Окончен
19:00 Днепр - Донбасс 1:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Бруклин Нетс - Голден Стэйт Уорриорз 99:117 Окончен
05:00 Юта Джаз - Филадельфия Севенти Сиксерс 120:85 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс 106:92 Окончен
Теннис (3 события из 7) показать все
ATP 2021 (Tour Finals Turin, Italy, Green Group)
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Новак Джокович - Андрей Рублёв 2:0 Окончен
22:00 Стефанос Циципас - Casper Ruud -:- Отменен
WTA 2021 (WTA Finals Guadalajara, Mexico)
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Анетт Контавейт - Мария Саккари 2:1 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (5 событий из 8) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
04:00 Ванкувер Кэнакс - Колорадо Эвеланш 2:4 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Чикаго Блэкхокс 2:4 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Вашингтон Кэпиталз 0:2 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - Белый Барс -:- Запланирован
20:00 Рулав Одд - Сокол -:- Запланирован
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Вашингтон Уизардз 97:87 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Индиана Пэйсерс 97:89 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Орландо Мэджик 98:104 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Бостон Селтикс 110:99 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Кливленд Кавальерс 109:99 Окончен
02:30 Майами Хит - Нью-Орлеан Пеликанс 113:98 Окончен
02:30 Милуоки Бакс - Лос-Анджелес Лейкерс 109:102 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Сакраменто Кингз 107:97 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Хьюстон Рокетс 101:89 Окончен
05:00 Финикс Санс - Даллас Маверикс 105:98 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Чикаго Буллз 112:107 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - Будивельник -:- Запланирован
Футбол (5 событий из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Монако - Лилль -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Аугсбург - Бавария -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Леванте - Атлетик -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Горняк-Спорт - Нива Т -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Черноморец - Динамо -:- Запланирован
Хоккей (14 событий из 21) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Оттава Сенаторс - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:00 Баффало Сэйбрс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Даллас Старз -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Донбасс -:- Запланирован
19:00 Днепр - Мариуполь -:- Запланирован
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Кливленд Кавальерс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 БК Запорожье - Харьковские Соколы -:- Запланирован
18:00 Прометей - Днепр -:- Запланирован
19:00 БК Тернополь - Николаев -:- Запланирован
20:00 Киев-Баскет - Кривбасс -:- Запланирован

Терлюга: «Очень больно, когда понимаешь, что мечта никогда не станет реальностью»

Украинская каратистка – о поражении на чемпионате мира-2021
Каратэ
10:59
Терлюга: «Очень больно, когда понимаешь, что мечта никогда не станет реальностью»
Анжелика Терлюга / Фото - Instagram
Серебряный призер Токио-2020 по каратэ Анжелика Терлюга в Instagram поделилась эмоциями после поражения на чемпионате мира в Дубае (ОАЭ).

«Очень больно… когда понимаешь, что мечта никогда не станет реальностью. Внутри меня сейчас пусто…».


«Сложно признать, что существует соперник, который из раза в раз переходит тебе дорогу на самых важных турнирах в твоей карьере, но я признаю.
Сказать, что я мало делаю для результата, о котором мечтаю, я Не могу! И Я устала искать причины, что же не хватает и что не так… Устала от многих вещей…Вот как есть. Это жизнь. Не всегда получается ВСЕ, так как ты планируешь Принимаю этот факт».


«Тут хочу поблагодарить каждого человека, кто был со мной , искренне болел за меня, верил в меня и кто не отвернулся, а старался помочь».


«Как говорит моя мама: «Сегодня полный пи…., а завтра будет кучу новых приключений, положительный эмоций и счастья!» Осталось мне перетерпеть эту боль и подождать мое «счастливое завтра».




Напомним, в третьем раунде планетарного форума украинка проиграла олимпийской чемпионке-2020 болгарке Ивет Горановой.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Анжелика Терлюга сборная Украины (каратэ)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Терлюга осталась за бортом ЧМ-2021. Обидчица украинки – чемпионка Игр в Токио
Терлюга осталась за бортом ЧМ-2021. Обидчица украинки – чемпионка Игр в Токио
Каратэ
10:21
1
Серегина вышла в финал чемпионата мира
Серегина вышла в финал чемпионата мира
Каратэ
17 ноября 12:54
1
Горуна сенсационно проиграл в первом раунде чемпионата мира-2021
Горуна сенсационно проиграл в первом раунде чемпионата мира-2021
Каратэ
16 ноября 17:21
Терлюга: «Не ставлю перед собой больших задач на чемпионате мира-2021»
Терлюга: «Не ставлю перед собой больших задач на чемпионате мира-2021»
Каратэ
16 ноября 16:59
Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы в 2026 году
Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы в 2026 году
Каратэ
15 ноября 21:45
С Горуной и Терлюгой. Стал известен состав сборной Украины на чемпионат мира в ОАЭ
С Горуной и Терлюгой. Стал известен состав сборной Украины на чемпионат мира в ОАЭ
Каратэ
15 ноября 13:48

Новости: Каратэ

Терлюга: «Очень больно, когда понимаешь, что мечта никогда не станет реальностью»
Терлюга: «Очень больно, когда понимаешь, что мечта никогда не станет реальностью»
10:59
Терлюга осталась за бортом ЧМ-2021. Обидчица украинки – чемпионка Игр в Токио
Терлюга осталась за бортом ЧМ-2021. Обидчица украинки – чемпионка Игр в Токио
10:21
Серегина вышла в финал чемпионата мира
Серегина вышла в финал чемпионата мира
17 ноября 12:54
Горуна сенсационно проиграл в первом раунде чемпионата мира-2021
Горуна сенсационно проиграл в первом раунде чемпионата мира-2021
16 ноября 17:21
Терлюга: «Не ставлю перед собой больших задач на чемпионате мира-2021»
Терлюга: «Не ставлю перед собой больших задач на чемпионате мира-2021»
16 ноября 16:59
Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы в 2026 году
Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы в 2026 году
15 ноября 21:45
Горуна оконфузился, защищая нарушителей ПДД в эфире «ЗупиниЛося»
Горуна оконфузился, защищая нарушителей ПДД в эфире «ЗупиниЛося»
15 ноября 20:31
С Горуной и Терлюгой. Стал известен состав сборной Украины на чемпионат мира в ОАЭ
С Горуной и Терлюгой. Стал известен состав сборной Украины на чемпионат мира в ОАЭ
15 ноября 13:48
Терлюга в красном бикини похвасталась стальным прессом
Терлюга в красном бикини похвасталась стальным прессом
15 ноября 08:24
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
66
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
5
Восхождение короля. Как Ломаченко красивой комбинацией уложил спать чемпиона мира
Восхождение короля. Как Ломаченко красивой комбинацией уложил спать чемпиона мира
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 13:45
1
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Футбол В Украине
14 ноября 11:30
4
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Все новости