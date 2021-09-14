Терлюга: «Когда меня называют гордостью Украины, я полностью с этим согласна, такое отношение греет мне душу»
Терлюга: «Я не вижу себя в роли тренера»
Украинка сосредоточится на другой деятельности
13:30
Анжелика Терлюга / Фото: Новинарня
Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Анжелика Терлюга рассказала, что после завершения спортивной карьеры не собирается работать тренером.
«Если честно, то я не вижу себя в роли тренера. У меня есть примеры для подражания, и я знаю, как эти люди отдаются спорту. Все-таки тренер-профессионал, который готовит спортсмена такого уровня, должен иметь огромный опыт и жить этим, а не совмещать такое занятие с работой. Сейчас мне нравится карьера фитнес-директора и я делаю акцент на этом, а не на том, что хочу уйти с этой работы, для того чтобы стать тренером. Что случится в будущем, мы не знаем. Мы же не можем загадывать? Пока что мне нравится тренировать детей в клубе. Но фитнес-формат здесь — это все-таки не профессиональный спорт. Мои дети не ходят каждый день на полуторачасовые тренировки. Они занимаются три раза в неделю по часу. Я забочусь о состоянии их здоровья, об их навыках. Они не выжимают из себя максимум, готовясь к Олимпиаде. Здесь такого нет: они получают удовольствие от тренировок. И если кто-то из них вдруг захочет стать профессионалом и отдаться этому виду спорта полностью, то я найду варианты, как воплотить эту мечту в реальность».
Напомним, Терлюга также рассказала, когда завершит спортивную карьеру.
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