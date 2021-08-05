Терлюга: «Я в этих боях отдала всю себя и старалась не сделать ни одной ошибки»

Украинка призналась, что выход в полуфинал был ее мечтой

Анжелика Терлюга / Фото: getty images Украинская каратистка Анжелика Терлюга в эфире UA: Перший рассказала о своем выходе в полуфинал Олимпийских игр в Токио.

«Не могу сказать, что нервничала – это просто не передать словами. Я в этих боях отдала всю себя и старалась не сделать ни одной ошибки. Последний мой бой был решающим, и поэтому я так эмоционально кричала когда его выиграла, поскольку я понимала что приеду домой с медалью. Я столько лет тренировалась и наконец достигла своей мечты. Сейчас иду настраиваться на свой полуфинал. Я очень люблю своих близких и спасибо всем за поддержку. Я думаю, что последняя схватка была самой сложно, поскольку я понимала, что если не выиграю, то не пройду дальше». Напомним, для выхода в полуфинал Олимпийских игр украинка выиграла свою отборочную группу.

Карен Агабекян