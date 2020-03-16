Одного из лучших игроков Overwatch обвинили в сексуальном насилии
NaVi заняли первую строчку в обновленном рейтинге HLTV
«Рожденные побеждать» сместили оттуда Astralis
16 марта 08:38
Natus Vincere / фото - HLTV
Киберспортивный портал HLTV обновил рейтинг лучших команд мира по игре Counter Strike:Global Offensive.
Украинская команда Natus Vincere поднялась на первое место в списке, набрав 905 очков. «Рожденные побеждать» сместили с вершины списка Astralis, у которых 891 балл. Третью строчку занимают Virtus.pro (642). В первой пятерке также оказались Liquid (592) и Gambit (592).