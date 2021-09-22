Оверим рассказал, когда повесит перчатки на гвоздь
41-летний нидерландский экс-чемпион K-1, топ-боец UFC Алистар Оверим (47-19) рассказал об увольнении из UFC и завершении бойцовской карьеры. Слова легенды приводит портал mmajunkie.usatoday.com.
«Я реально смотрю на вещи и понимаю, что конец моей карьеры уже близок. Еще год и я уйду. Еще год или максимум полтора и нужно будет заканчивать. Нужно быть реалистом.
В UFC всегда могут уволить после поражения. Это прописано в контракте. У меня была отличная карьера в UFC, но пришло время для новых поколений. Нельзя забывать, что мне 41, я уже не молод. Я хотел завершить карьеру в UFC, но мои желания были не важны.
На моей стене не хватает только пояса чемпиона UFC. Я был очень близок к этой цели, но имеем что имеем. У меня было много красивых побед, много ярких моментов. Я горжусь своей карьерой в этом промоушене».
Напомним, ранее Оверим подписал контракт с кикбоксинг-промоушеном Glory, где подерется с чемпионом Рико Верхувеном.
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