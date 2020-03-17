Александр Емельяненко угрожает нокаутировать украинского рэпера

Александр Емельяненко / Фото: rg.ru

Российский тяжеловес Александр Емельяненко (28-8-1) в комментарии YouTube-каналу Магомеда Исаилова (17-2-1) рассказал о боксерском поединке против украинско-российского рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна, более известного как «Джиган».



Думаю, я его нокаутирую. В каком раунде – не загадываю, буду стараться максимально затянуть бой на поздние раунды, чтобы он показал все, что может сделать. Кокляеву давал возможность восстановиться, показать, что он может ринге – то же будет и с Джиганом. Не буду сразу налетать на него и отправлять спать. Хотел бы посоветовать Джигану быстро не падать, стоять максимально долго на ногах».