Александр Емельяненко угрожает нокаутировать украинского рэпера
Российский тяжеловес Александр Емельяненко (28-8-1) в комментарии YouTube-каналу Магомеда Исаилова (17-2-1) рассказал о боксерском поединке против украинско-российского рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна, более известного как «Джиган».
«Бой с Джиганом для меня тоже удивительный. Зачем он лезет на ринг? Сомневаюсь, что за столь короткий срок он сможет набрать форму и достойно противостоять мне в ринге, по правилам боксе тем более. Меня на ринг вызывают все кому не лень, все хотят подраться и побить меня. За что – я не понимаю.
Думаю, я его нокаутирую. В каком раунде – не загадываю, буду стараться максимально затянуть бой на поздние раунды, чтобы он показал все, что может сделать. Кокляеву давал возможность восстановиться, показать, что он может ринге – то же будет и с Джиганом. Не буду сразу налетать на него и отправлять спать. Хотел бы посоветовать Джигану быстро не падать, стоять максимально долго на ногах».
Отметим, что «Джиган» является мастером спорта Украины по кикбоксингу.
Напомним, ранее Вячеслав Дацик вызвал Емельяненко на бой, при этом, не подбирая слов.