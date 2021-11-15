Боец ММА упал со скалы во время тренировки и разбился насмерть

Матеушу Лазовски было всего 35 лет

Фото: karate.ru

Польский боец ММА Матеуш Лазовски скончался в результате несчастного случая, сообщает Sport.pl.

Лазовски готовился к своему следующему поединку в горах Татрах. Во время одной из тренировок он не удержал равновесие и упал со скалы.

На момент гибель Матеушу было 35 лет.

В профессиональном ММА Лазовски провел шесть поединков, одержав три победы.