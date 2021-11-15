Участница юношеских Олимпийских игр-2018 погибла в ДТП
Боец ММА упал со скалы во время тренировки и разбился насмерть
Матеушу Лазовски было всего 35 лет
17:38
Фото: karate.ru
Польский боец ММА Матеуш Лазовски скончался в результате несчастного случая, сообщает Sport.pl.
Лазовски готовился к своему следующему поединку в горах Татрах. Во время одной из тренировок он не удержал равновесие и упал со скалы.
На момент гибель Матеушу было 35 лет.
В профессиональном ММА Лазовски провел шесть поединков, одержав три победы.
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