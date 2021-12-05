Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция

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Чарльз Оливейра, Дастин Порье

12 декабря на турнире UFC 269 чемпион легкого веса бразилец Чарльз Оливейра (31-8) сразится с Дастином Порье (28-6).



Оливейра в мае выиграл вакантный чемпионский титул, нокаутировав Майкла Чендлера. Порье в январе и июле провел два боя против Конора Макгрегора и оба выиграл.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 05:00.