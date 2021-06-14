Чемпиона Bellator Ярослава Амосова в аэропорту встретили сотни фанатов

14 июня Ярослав вернулся вместе со своей командой в Украину

В ночь с 11 на 12 июня боец ​​ММА Ярослав Амосов победил бразильца Дугласа Лиму и стал первым украинским чемпионом Bellator.

В понедельник утром 14 июня Ярослав вернулся вместе со своей командой в Украину. Чемпиона в аэропорту Борисполь встретили друзья, родные, журналисты и команда Parimatch, которая поддерживала Ярослава Амосова на пути его становления, как чемпиона. Бойца ожидали не только объятия родных и друзей, вопросы и интервью от журналистов, но и особый подарок.

Бренд Parimatch и федерация кулачных боев «Mahatch» подарили чемпиону Bellator специально забрендированый мотоцикл, на котором ярко выделяются надписи «Champion» и «26-0» - ММА рекорд непобедимого украинца. Ярослав не раз в своих интервью признавался, что очень любит мотоциклы и экстремальные виды спорта, поэтому подарок вышел символическим и приятным. Супербайк BMW M1000RR 2021 - новейшая модель мотоцикла, кроме того, уникальная — это всего 3-й экземпляр в Украине.

«Победа Ярослава Амосова на таком уровне и завоевания им чемпионского пояса Bellator - невероятное достижение не только для мира единоборств, а для всего украинского спорта. Parimatch и Ярослав вместе прошли большой путь, но это только начало выдающихся достижений. Компания начала поддерживать украинского бойца задолго до его чемпионства, поскольку понимает, насколько важно помогать талантливым спортсменам и обеспечивать им комфортные условия для дальнейшего развития. Вместе мы прогрессируем и ожидаем новые вершины, ведь мы заряженные только на победу», - поздравил Ярослава и вручил ему байк руководитель проекта «Mahatch» Андрей Лимонтов (официальный спонсор - Parimatch).

Амосова сразу окружили представители телеканалов с камерами и сотнями вопросов, дети фотографировались и собирали автографы на памятных вещах. Чемпион показал публике свой пояс и несмотря на усталость постарался ответить на все вопросы журналистов.

«Мне очень приятно увидеть всех сегодня утром здесь. Честно, не ожидал, что будет так много людей и прессы. Мы сделали то, что были должны - выиграли и забрали пояс. Благодарен всем за поддержку, поздравления и невероятный подарок. Также хочу привлечь внимание, если мне представилась такая возможность, поддерживать бойцов и спортсменов не только тогда, когда они достигли определенного уровня, но и во время первых шагов. Для нас это очень важно», - поделился эмоциями чемпион Bellator Ярослав Амосов.

После долгой подготовки к бою теперь у Ярослава есть время на отдых и семью, которая ждет пополнение в конце лета. А мы ждем новых боев и побед чемпиона.