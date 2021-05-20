Чимаев: «Я бросил вызов Хабибу? Я сказал, что с любым подерусь»
Чимаев: «Федор Емельяненко – легендарный боец и порядочный мужик»
Шведский проспект UFC выразил уважение легендарному россиянину
20 мая 18:16
Хамзат Чимаев / Фото - UFCВосходящая звезда UFC, шведский боец Хамзат Чимаев (9-0) в интервью Youtube-каналу «UFC Russia» рассказал за выступлениями какого бойца ММА он больше всего следил до того, как начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах.
«Я за Федором Емельяненко следил. Он легендарный боец, в то время никто его не мог победить. Я помню, как я с отцом смотрел его бой в новогоднюю ночь. С олимпийским чемпионом по дзюдо он дрался. Его бой ждал и смотрел. Друзья звали на улицу отдохнуть, но я остался дома смотреть бой Федора. Он мне очень нравился и сейчас нравится. Хороший парень, достойный. И мужик порядочный».
Ранее Чимаев сообщил, что намерен провести в 2021 году сразу четыре поединка – по два боя на каждую весовую категорию.
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