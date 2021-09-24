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Джон Джонс и Сен-Пьер удостоились попадания в Зал Славы UFC
Легендарные бойцы по праву заслужили такую честь
14:22
Жорж Сен-Пьер / Фото - bleacherreportВ Лас-Вегасе состоялась торжественная церемония включения бойцов в Зал Славы UFC.
Экс-чемпион UFC в полутяжелом дивизионе, американец Джон Джонс был включен в Зал Славы промоушена как участник первого поединка против шведа Александра Густафссона.
Jon Jones makes the walk to accept his award— UFC (@ufc) September 24, 2021
[ @JonnyBones #UFCHOF | Hall of Fame Presented by @ToyoTires ] pic.twitter.com/KyOCEQ0XT4
А вот бывший обладатель титула в полусреднем и среднем весах UFC, легендарный канадец Жорж Сен-Пьер удостоен премии «Крыло современной эпохи».
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