Федор Емельяненко: «Соглашусь на реванш в Бэйдером»

При этом, «Последний Император» верит, что Молдавский первым побьет Райана



Федор Емельяненко / Фото: Bellator

Бывший чемпион Pride FC в тяжелом весе Федор Емельяненко рассказал в интервью YouTube-каналу Telesport о желании взять реванш у Райана Бэйдера.



«Соглашусь на реванш. Как с ним драться я еще тогда знал, но… Тогда боя практически и не было. Было попадание, и все. В реванше, думаю, все будет нормально. Если будет такая возможность – попробуем попытаться еще раз. Но я надеюсь, что Валентин Молдавский с ним разберется. Потому что Бэйдер действующий чемпион, Валентин – временный. Надеюсь, что Валя объединит пояса. Самое главное, что сейчас Валентин думает. Может перестраиваться, очень мыслящий человек, поэтому если что-то не получается, он перестраивается и идет в другом направлении. Я думаю, мы с ним прочитаем Бэйдера, по крайней мере, он услышит какие-то советы от меня и Вадима Немкова».

Напомним, Емельяненко вернется в клетку 23 октября на шоу Bellator в Москве в бою против Тима Джонсона.



