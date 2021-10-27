Финалы Гран-при, Харрисон и Шилдс на главном турнир PFL на XSPORT. Видео трансляция

Зрители смогут увидеть финальные бои Гран-при, и олимпийских чемпионов Кайлу Харрисон и Кларессу Шилдс





27 октября на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino, в Голливуде, штат Флорида, состоится финал сезона в американской лиге PFL.



Возглавит шоу бой между чемпионкой легкого веса, олимпийской чемпионкой в дзюдо Кайлой Харрисон и Тэйлор Гуардадо.

В со-главном событии россиянин Магомед Магомедкеримов сразится с Рэем Купером III за чемпионский титул в полусреднем весе и $1 млн.

Также в рамках шоу абсолютная чемпионка мира по боксу и обладательница олимпийского золота Кларесса Шилдс сразится с Абигэйл Монтес.

Телеканал XSPORT покажет видео трансляцию турнира. Начало – 23:30.

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