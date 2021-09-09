Хабиб советует Фергюсону завершить карьеру
Где же ты? Фергюсон перестал выходить на связь с UFC
В компании не знают, где боец и что с ним
9 сентября 19:57
Тони Фергюсон / Фото: MMA Fighting
Легковес UFC Дэн Хукер (20-10) в эфире подкаста на YouTube-канале Submission Radio
сообщил, что в UFC никто не может выйти на связь с бывшим временным чемпионом Тони Фергюсоном (25-6).
По словам Хукера, он просил промоушен устроить бой с Фергюсоном, но в компании сообщили, что связь с Тони потеряна.
«Он оборвал все связи, и просто не поднимает трубку. Никто из UFC не может до него дозвониться».
Отметим, что ранее у Фергюсона были проблемы с психикой после срыва очередного боя с Хабибом Нурмагомедовым. Позже бойцу пришлось пройти терапию, чтобы нормализировать свое состояние.
Однако, сейчас состояние американца могло снова ухудшиться, поскольку Фергюсон потерпел три поражения подряд.