Где же ты? Фергюсон перестал выходить на связь с UFC

В компании не знают, где боец и что с ним





Тони Фергюсон / Фото: MMA Fighting

Легковес UFC Дэн Хукер (20-10) в эфире подкаста на YouTube-канале Submission Radio сообщил, что в UFC никто не может выйти на связь с бывшим временным чемпионом Тони Фергюсоном (25-6).



По словам Хукера, он просил промоушен устроить бой с Фергюсоном, но в компании сообщили, что связь с Тони потеряна.

«Он оборвал все связи, и просто не поднимает трубку. Никто из UFC не может до него дозвониться».

Отметим, что ранее у Фергюсона были проблемы с психикой после срыва очередного боя с Хабибом Нурмагомедовым. Позже бойцу пришлось пройти терапию, чтобы нормализировать свое состояние.

Однако, сейчас состояние американца могло снова ухудшиться, поскольку Фергюсон потерпел три поражения подряд.