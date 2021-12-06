Из России депортируют одного из самых известных интернет-бойцов

Чоршанбе нарушил закон и теперь лишится своей аудитории





Чоршанбе Чоршанбиев

По информации Телеграм-канала Mash, из России решили депортировать в Таджикистан популярного интернет-бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева.



Причиной для депортации стал арест Чоршанбиева на прошлой неделе за нарушение ПДД. Полиция выяснила, что звезда поп-MMA рулил автомобилем с недействительными в России правами и без страхового полиса.

Суд постановил депортировать Чоршанбиева за нарушение миграционного законодательства и взыскал с него 5 тысяч рублей.